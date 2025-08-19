ACP anuncia presupuesto 2026; Río Indio es declarado ‘prioridad nacional’

La <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> y el ministro de Asuntos del Canal, <b><a href="/tag/-/meta/jose-ramon-icaza-clement">José Ramón Icaza</a></b>, presentaron tras el Consejo de Gabinete el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal de 2026, que contempla <b>ingresos totales por $527.2 millones, gastos de operación por $1.615 millones y aportes directos al Estado por $3.193.8 millones</b>, cifra que representa <b>$404 millones más que lo aprobado en 2025</b>.El administrador del Canal, <b><a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez-morales">Ricaurte Vásquez</a></b>, explicó que el presupuesto garantizará el <b>funcionamiento continuo, seguro y rentable de la vía interoceánica</b>, al tiempo que permitirá avanzar en sus programas de modernización.Aunque se prevé una <b>disminución en el tránsito de buques</b> debido al panorama económico global, Vásquez aclaró que ello <b>no implicará una reducción significativa en las inversiones y gastos necesarios para la operación del Canal</b>.