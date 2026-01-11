‘La democracia debe imperar’: Herrera fija posición de Panamá frente a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Jorge Herrera, fijó postura este 11 de enero de 2026 sobre la posición de Panamá frente a la situación en Venezuela, durante su participación en el programa Debate Abierto.

Herrera señaló en el programa Debate Abierto que el planteamiento asumido por Panamá es válido y coherente con los principios democráticos, enfatizando que el respeto entre las naciones debe prevalecer por encima de cualquier diferencia política.

“Yo creo que el planteamiento que ha hecho Panamá es, a mi opinión muy personal, válido; siento que la democracia debe imperar y el respeto a las naciones”, expresó.

El titular del Legislativo aclaró que Panamá no se ha involucrado de manera directa o profunda en el análisis interno del conflicto venezolano, reiterando una línea de prudencia diplomática y respeto a la soberanía. “Nosotros no nos hemos metido de lleno a ver este tema de Panamá y Venezuela”, puntualizó.

En el ámbito nacional, Herrera vinculó esta postura internacional con la responsabilidad política que, según dijo, marca el inicio del año.

Indicó que el 2026 representa una etapa clave de su gestión, comparándola con un “medio tiempo” en el que el objetivo es cerrar con resultados positivos y transparencia. “Queremos al final de este partido salir por la puerta de adelante”, afirmó, subrayando que esa ha sido la constante de su carrera política.