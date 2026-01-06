Mulino destaca la importancia del Congreso Anfictiónico que revive a Panamá como epicentro del multilateralismo

Panamá vuelve a colocarse en el centro del diálogo hemisférico al dar inicio oficial al Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, una conmemoración que trasciende lo histórico para proyectarse como una plataforma política, diplomática y democrática de alcance continental.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el lanzamiento oficial del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, acto celebrado en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y autoridades de los órganos Legislativo y Judicial.

A 200 años de la histórica convocatoria realizada por Simón Bolívar en 1826, Panamá reivindica el legado del primer esfuerzo formal de multilateralismo en América, concebido como una “nación de repúblicas” para proteger la independencia, la soberanía y la estabilidad de los nuevos Estados.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que esta conmemoración adquiere una relevancia especial en el contexto político actual de la región, marcada por tensiones entre democracia y autoritarismo.

“Hace dos siglos, Bolívar convocó a los países nacientes de América para evitar que la independencia se desvaneciera en guerras internas, caudillismo y dominación extranjera. Bolívar comprendió que, sin instituciones, sin legalidad y sin respeto a la voluntad de los pueblos, la libertad sería frágil. Hoy 200 años después, enfrentamos una prueba semejante la región vive una atención profunda entre democracia y autoritarismo, una lucha entre el respeto a la voluntad popular y la usurpación del poder y dada esta coyuntura Panamá no puede guardar silencio”, afirmó Mulino, destacando que Panamá no puede permanecer indiferente ante los desafíos que vive América Latina.

El presidente hizo énfasis en que el espíritu anfictiónico cobra vigencia frente a situaciones como la crisis venezolana, reiterando que la salida, tal como ocurrió en Panamá tras la dictadura y los hechos del 20 de diciembre de 1989, debe darse a través de mecanismos democráticos y del respeto al mandato popular.

“El Congreso Anfictiónico nos legó una idea que sigue vigente: la soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi gobierno. En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país, hermano”, sostuvo Mulino, al tiempo que recalcó que la política exterior panameña se guía hoy por ese principio, en defensa de la democracia y del orden institucional en la región.

La importancia del bicentenario también se refleja en el rol protagónico que Panamá asumirá durante 2026, año que ha sido declarado oficialmente como el “Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá” por organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Ambos celebrarán en el país reuniones de alto nivel en torno a la fecha histórica de junio.

La importancia de este 2026 radica en la conmemoración del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en nuestra capital. Ese aniversario, reconocido por múltiples organismos internacionales, posiciona a Panamá no solo como un referente histórico, sino como un actor clave en la diplomacia moderna.

Con el lanzamiento del bicentenario, Panamá no solo honra su pasado, sino que reafirma su papel como epicentro del diálogo hemisférico, defensor de la democracia y promotor del multilateralismo, proyectándose nuevamente como un puente confiable entre los pueblos y las naciones de América.