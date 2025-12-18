Panamá reivindica el legado político de Simón Bolívar a 195 años de su fallecimiento

Panamá conmemoró este miércoles 17 de diciembre el 195.º aniversario del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar con un acto protocolar en la Plaza Simón Bolívar, en el Casco Antiguo, organizado por la Sociedad Bolivariana de Panamá.

Durante la ceremonia, el primer vicepresidente de la organización, Enrique de Obarrio, subrayó que la fecha trasciende lo conmemorativo y representa una oportunidad para reflexionar sobre la libertad, la república y la convivencia entre los pueblos.

Destacó que Bolívar no solo fue un líder militar, sino un pensador político de alcance continental, convencido de que la independencia debía sostenerse sobre instituciones republicanas sólidas y el respeto al Estado de derecho.

De Obarrio recordó el papel central del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Bolívar, al que calificó como el primer gran intento de diálogo multilateral entre naciones soberanas de la región.

Señaló que ese encuentro sentó las bases de los mecanismos de cooperación internacional que surgirían posteriormente, como la Organización de Estados Americanos y, más adelante, la Organización de las Naciones Unidas.

En su intervención, resaltó además la vocación histórica de Panamá como puente de diálogo entre naciones, una condición que —dijo— sigue vigente y se refuerza con la próxima asunción del país a la presidencia de la Comunidad de las Democracias en 2026.

El acto también incluyó referencias al contexto regional actual y a la vigencia del pensamiento bolivariano frente a los desafíos contemporáneos, donde el multilateralismo, la cooperación y la defensa de la democracia siguen siendo claves para la estabilidad y la paz.

Posteriormente, en el Salón Bolívar, se realizó una sesión solemne en la que se dio lectura a la Última Proclama de Simón Bolívar, dictada en 1830, considerada un llamado final a la unión, al orden republicano y a la defensa del bien común por encima de las divisiones políticas.

La conmemoración se enmarca en la antesala del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y reafirma el compromiso del país con los valores republicanos, la memoria histórica y el diálogo entre los pueblos.