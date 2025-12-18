Nueva ruta Canadá–Panamá refuerza conectividad aérea

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) fortalece su red de conexiones con la inauguración de una nueva ruta directa entre Calgary y Ciudad de Panamá, operada por la aerolínea canadiense WestJet. La operación responde al crecimiento de la demanda aérea entre ambos países y refuerza el papel estratégico del país como hub regional.

WestJet inició operaciones esta semana y mantendrá la frecuencia hasta el 25 de abril de 2026, con cuatro vuelos semanales sin escala entre Calgary y Panamá, utilizando aeronaves Boeing 737 Max 8. Esta nueva ruta amplía las opciones de viaje tanto para turistas como para pasajeros de negocios, en un contexto marcado por eventos internacionales de alto impacto.

Con la incorporación de esta ruta, Tocumen amplía su mapa aéreo y consolida su posición como el principal centro de conexión de la región, con enlaces hacia más de 90 destinos en América y Europa. La nueva operación fortalece la conectividad entre Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, facilitando el tránsito de pasajeros en temporada alta.

El crecimiento del AITSA respalda esta expansión. Entre enero y octubre de 2025, Tocumen movilizó más de 17.3 millones de pasajeros, un incremento del 8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales. Este desempeño confirma su rol como puerta de entrada a Latinoamérica y plataforma clave para el turismo, el comercio y los servicios.

La ruta de WestJet se suma, además, al reciente acuerdo interlineal entre la aerolínea canadiense y Copa Airlines, que permitirá a los viajeros realizar conexiones más ágiles entre Canadá y distintos destinos de América Latina, como Colombia, Brasil y Argentina, con un solo boleto, equipaje integrado y un único proceso de check-in.

“Este nuevo servicio directo con Calgary representa mucho más que una ruta adicional: es una puerta abierta al mundo que pone a Panamá en el centro de la conectividad intercontinental. Conexiones como esta no solo impulsan el turismo, sino también el intercambio cultural, los negocios y la integración regional”, destacó José Ruiz Blanco, gerente general del AITSA.

WestJet, con sede en Calgary, Alberta, es una de las principales aerolíneas de Canadá. Transporta más de 25 millones de pasajeros al año y opera vuelos regulares, chárter y de carga hacia más de 100 destinos en Norteamérica, el Caribe, Europa, Asia y Centroamérica, con un promedio de 777 vuelos diarios.