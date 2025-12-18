Renombran el Centro Kennedy como Centro Trump-Kennedy tras votación unánime de su junta directiva

La junta directiva del Centro Kennedy para las Artes Escénicas votó este jueves 18 de diciembre a favor de renombrar el recinto con el nombre del presidente estadounidense Donald Trump. Es así que de ahora en adelante el centro artístico se denominará el Centro Trump-Kennedy para las Artes Escénicas, según un comunicado de la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt expresó en una publicación de X que el voto ha sido de carácter ‘unánime’ y que estuvo basado ‘en el increíble trabajo que el presidente Trump desempeñó durante el año pasado para salvar el edificio’ del centro cultural. Leavitt también hizo referencia al fallecido expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy al realizar el anuncio. “¡[Ambos] formarán parte de un gran equipo de cara al futuro! Este edificio sin duda atraerá nuevos niveles de éxito y grandeza”, agregó en su tuit.

Si bien Trump aseguró $257 millones para invertir en la renovación del edificio que alberga el Centro Kennedy, la idea de establecer un sitio que rinda homenaje a las expresiones culturales dentro de Estados Unidos fue por iniciativa del presidente Kennedy durante la década de los años 1950. Cuando Kennedy fue asesinado en 1963, el centro fue nombrado en su honor.