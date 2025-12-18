Trump defiende facultad para bombardear intereses del narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la tarde de este jueves 18 de diciembre que no requiere autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra intereses vinculados al narcotráfico en territorio venezolano.

Aunque luego aclaró que estaría dispuesto a compartir información previa con el Congreso de Estados Unidos sobre este caso.

“No me importaría contárselo, pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, expresó Trump según la agencia EFE.

En días recientes, Trump advirtió que Estados Unidos podría iniciar ataques contra “objetivos terrestres” en Venezuela, en el marco de su estrategia contra el narcotráfico y las redes criminales como la organización terrorista extranjera el cártel de Los Soles.

De acuerdo con la administración Trump Los Soles es liderada por Nicolás Maduro, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

Además, Trump anunció un bloqueo de los tanqueros que transportan petróleo venezolano. Posteriormente, Maduro reveló que tropas bolivarianas escoltarían esos buques.

El mandatario hizo la declaración durante el acto en el que firmó una orden para reclasificar la marihuana como una sustancia de menor peligrosidad.

Con esta medida de la administración Trump se podría facilitar la regulación de la marihuana y abrir el camino a una mayor investigación científica.