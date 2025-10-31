Trump apunta a instalaciones militares en Venezuela usadas para el tráfico de drogas, según ‘The Wall Street Journal’

La administración del presidente Donald Trump ya identificó sus objetivos en Venezuela y entre ellos destacan las instalaciones militares usadas para el tráfico de drogas.

Así lo reveló The Wall Street Journal en un amplio reportaje para el cual consultó fuentes ligadas a la administración de Trump.

Trump designó al comienzo de su gestión a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que operan a Venezuela, como grupos terroristas, que atentan contra sus ciudadanos por enviar “veneno”, o sea droga, a Estados Unidos.

Para Trump, esos grupos terroristas son liderados por Nicolás Maduro, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo ante una corte en Estados Unidos.

The Wall Street Journal publicó que si Trump decide proceder con los ataques aéreos esos “objetivos” enviarían un mensaje claro a Maduro: “es hora de que renuncie”.

También el rotativo estadounidense recordó que aunque Trump no ha tomado una decisión definitiva sobre ordenar ataques terrestres las autoridades indicaron que una posible campaña aérea se centraría en esos objetivos.

Pero no hay que perder de vista que Trump confirmó que autorizó a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para efectuar operaciones encubiertas terrestres en Venezuela.

Trump y sus principales asesores, según The Wall Street Journal, se han enfocado especialmente en desestabilizar a Maduro.

Mientras que el ejército estadounidense ha atacado embarcaciones que supuestamente transportaban drogas al sur del Mar Caribe y en el Pacífico oriental.

A órdenes del Comando Sur el Ejército de Estados Unidos tiene desplegada una flota de barcos, en la que muy pronto se incorporará el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su inventario de navíos.

El despliegue también incluye más de 10 mil soldados, submarinos, aviones F-35 y aviones especialistas en radares y helicópteros utilizados en misiones de asalto y captura.