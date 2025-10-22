Secretario de Estado Marco Rubio encabeza estrategia de Trump para presionar a Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el comienzo de la administración del presidente Donald Trump ha sido su principal asesor de seguridad.

No obstante, según The Washington Post y The Wall Street Journal, Rubio encabeza la campaña contra Nicolás Maduro y su régimen que mantiene más de mil presos políticos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta es la oportunidad de Rubio de presionar al dictador para que deje el poder en Venezuela.

Rubio cuando comenzó la administración Trump declaró a los medios de comunicación que el tema de Venezuela sería tratado en diciembre, sin embargo, todos los planes se adelantaron.

A finales del mes de agosto Trump comenzó su campaña contra Maduro desplegando a seis buques, un avión radar y un submarino al sur del Mar Caribe para detener el envío de droga desde Venezuela a Estados Unidos.

El otro objetivo era atacar los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, los cuales fueron declarados grupos terroristas.

La administración Trump considera que esos grupos terroristas son liderados por Maduro, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares con el objetivo de presentarlo ante una corte en la ciudad de Nueva York.

Además, de la primicia de The Wall Street Journal se conocieron las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi sobre Maduro y sus cómplices Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

“Maduro es un narcoterrorista y prófugo de la justicia estadounidense. Su reinado no durará para siempre”, afirmó Bondi.