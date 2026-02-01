Gremios empresariales consideraron como positivo la realización del Foro CAF

El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, fue un encuentro que confirmó la capacidad del país para albergar encuentros de alto nivel, y que dejó visto que en un contexto global fragmentado, la integración regional ya no es una opción, sino una necesidad.

El Foro reunió a siete presidentes y jefes de estado en funciones, expresidentes de la región, ministros, alcaldes y más de 2,500 líderes empresariales provenientes de más de 25 países. Solo en las jornada inagural participaron más de 4,000 personas, convirtiendo a Panamá como sede del diálogo regional.

Cerca de 9,000 visitantes activaron la economía local, dinamizando sectores como: hotelería, transporte, gastronomía y servicios.

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) se estima que la derrama económica directa osciló entre 10 y 12 millones de dólares, reflejado en movimientos reales en la cuidad y oportunidades concretas para miles de panameños.

La APEDE señaló que, valoran que el foro haya reafirmado principios que promueven de manera consistente: cooperación entre países, trabajo conjunto entre el sector público y privado, libre empresa y reglas claras que generen confianza.

Tambíén reconoció el papel de CAF como articulador del encuentro. En un momento de fortaleza institucional y con una agenda ambiciosa de financiamiento para el desarrollo regional, la decisión de elegir a Panamá como sede validó la solvencia institucional del país y su capacidad para liderar conversaciones estratégicas sobre el futuro económico de la región, indicó el gremio en un comunicado

El presidente de la República, junto a ministros y viceministros, acompañó activamente cada jornada del Foro. Ese respaldo institucional envió un mensaje importante de visión y estrategia al país.

Durante el Foro, el mensaje fue consistente: actuar de forma aislada limita oportunidades; pensar y trabajar como bloque multiplica mercados, reduce costos y fortalece la capacidad de negociación de América Latina y el Caribe.

En una región donde el comercio intrarregional no supera el 17% del total, avanzar hacia una mayor integración permitiría mejorar la competitividad, atraer inversión y generar crecimiento sostenido.

En ese escenario, Panamá fue señalado como un actor clave. Su rol como hub logístico y de servicios se potencia cuando asume también una función articuladora, facilitando acuerdos y acercando visiones diversas.

Representantes de organismos multilaterales como Naciones Unidas, OEA, OCDE y CEPAL, junto a delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente, coincidieron en que el país ya no es solo un punto de paso, sino un verdadero punto de encuentro.

El sector productivo panameño tuvo una participación activa. A lo largo del Foro se atendieron más de 15 delegaciones internacionales y se generaron espacios para conectar empresas y abrir nuevas oportunidades de negocio.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también hizo un balance del foro, en el que resalta el encuentro el presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, acompañado por seis ministros de Estado, en una reunión de trabajo que fortaleció la relación bilateral y abrió nuevas rutas para el comercio y la inversión entre ambos países.

Ese encuentro culminó con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Cámara y la Confederación de la Producción y del Comercio, un paso concreto para facilitar negocios, conectar empresas y generar oportunidades reales.

El Foro evidenció que cuando el país actúa como sistema, los resultados se multiplican. Este encuentro deja un reto claro para Panamá y la región: convertir las conversaciones en inversiones, los acuerdos en empleo y la visibilidad internacional en desarrollo sostenible, sostuvo el gremio en su acostumbrado comunicado dominical, la Cámara opina.

El Foro CAF 2026 permitió mostrar a Panamá como un país con plataforma, talento y credibilidad. Y, un actuar con visión compartida sobre el camino para enfrentar los desafíos del nuevo entorno global.