Pedro Urruchurtu: ‘No vamos a parar hasta liberar a todo el país’

Lo primero es darle las gracias a la administración de Donald Trump por ese operativo (...). Yo entiendo ese debate, pero para nosotros queda muy claro que el régimen era el que violaba todo convenio internacional, y lo vivimos en carne propia dentro de esa embajada.Creo que es importante recordarles a todos los que argumentan que los venezolanos son los que debieron liberarse a sí mismos que ya lo intentamos todo.La última vez fue en la elección del 28 de julio de 2024, cuando el régimen terminó con cualquier vía democrática para resolver este conflicto.El régimen es una estructura criminal y es bueno que sea tratada de esa forma. El discurso de que los venezolanos tienen que hacer todo para liberarse a sí mismos es insuficiente.