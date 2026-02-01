Transición: la clave para que las navieras no se desvíen de la ruta Panamá

Luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato Ley 5 de 1997, mediante el cual se concesionaron a Panama Ports Company (PPC) los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en Panamá y Colón, respectivamente, por estimarlo 'lesivo al interés público', se vislumbra la posibilidad de que las navieras cambien de ruta y el país deje de ser un centro de consolidación de carga.En momentos en que el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos se intensifica, y después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reiterara —sin presentar evidencias— que los puertos panameños y el Canal están bajo control del Partido Comunista Chino, la CSJ decidió anular la concesión de la filial de la hongkonesa CK Hutchison, que en 2021 había obtenido la prórroga de su contrato hasta 2047.Aunque múltiples voces expertas del sector aplauden el argumento de la CSJ, también advierten un posible efecto adverso: la contracción de las operaciones portuarias en un país cuya logística representa cerca de un tercio de su economía.