Trump defiende ataque a submarino proveniente de Venezuela y decide repatriar a los dos sobrevivientes

La administración del presidente Donald Trump decidió, según el diario The New York Times, repatriar a dos sobrevivientes de un ataque estadounidense a un submarino en el Mar Caribe.

Trump decidió repatriar a los dos sobrevivientes en lugar de enjuiciarlos o mantenerlos en detención militar, según informaron este sábado 18 de octubre a The New York Times personas con conocimiento del asunto.

Los hombres que sobrevivieron estaban siendo devueltos a sus países de origen, Colombia y Ecuador, dijeron las fuentes que hablaron al periódico estadounidense a condición de mantener su anonimato.

Trump ha descrito previamente a las personas a bordo de las embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, que Estados Unidos ha atacado en varios bombardeos letales desde principios de septiembre, como “combatientes ilegales”.

El mandatario afirmó que él tiene la autoridad para atacar y destruir las embarcaciones. La posición de Trump fue ampliamente cuestionada por los defensores de los derechos humanos, miembros del partido Demócrata y el presidente Gustavo Petro.