Trump defiende ataque a submarino proveniente de Venezuela y decide repatriar a los dos sobrevivientes

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">La administración del presidente Donald Trump</a> decidió, según el diario <b>The New York Times</b>, repatriar a dos sobrevivientes de un ataque estadounidense a un submarino en el <b>Mar Caribe</b>.Trump decidió repatriar a los dos sobrevivientes en lugar de enjuiciarlos o mantenerlos en detención militar, según informaron este sábado 18 de octubre a <b>The New York Times</b> personas con conocimiento del asunto.Los hombres que sobrevivieron estaban siendo devueltos a sus países de origen, Colombia y Ecuador, dijeron las fuentes que hablaron al periódico estadounidense a condición de mantener su anonimato.<b>Trump ha descrito previamente a las personas a bordo de las embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, que Estados Unidos ha atacado en varios bombardeos letales desde principios de septiembre, como 'combatientes ilegales'. </b>El mandatario afirmó que él tiene la autoridad para atacar y destruir las embarcaciones. La posición de Trump fue ampliamente cuestionada por los defensores de los derechos humanos, miembros del partido Demócrata y el presidente Gustavo Petro.