Trump defiende ataque a submarino proveniente de Venezuela y decide repatriar a los dos sobrevivientes

Hasta la fecha se han destruido un total de siete narcolanchas y un submarino, lo cual dejó 29 hombres muertos.
Por
Manuel Vega Loo
  • 18/10/2025 14:52
La administración del presidente Donald Trump decidió, según el diario The New York Times, repatriar a dos sobrevivientes de un ataque estadounidense a un submarino en el Mar Caribe.

Trump decidió repatriar a los dos sobrevivientes en lugar de enjuiciarlos o mantenerlos en detención militar, según informaron este sábado 18 de octubre a The New York Times personas con conocimiento del asunto.

Los hombres que sobrevivieron estaban siendo devueltos a sus países de origen, Colombia y Ecuador, dijeron las fuentes que hablaron al periódico estadounidense a condición de mantener su anonimato.

Trump ha descrito previamente a las personas a bordo de las embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, que Estados Unidos ha atacado en varios bombardeos letales desde principios de septiembre, como “combatientes ilegales”.

El mandatario afirmó que él tiene la autoridad para atacar y destruir las embarcaciones. La posición de Trump fue ampliamente cuestionada por los defensores de los derechos humanos, miembros del partido Demócrata y el presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, el presidente publicó en su red social Truth Social que “fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico”.

Tras esa afirmación explicó que la inteligencia estadounidense le confirmó que este submarino estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. “A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos”, dijo.

Añadió que dos de los cuatro ocupantes murieron y que los sobrevivientes son ciudadanos de Ecuador y Colombio y que decidió repatriarlos.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, destacó.

Hasta la fecha se han destruido un total de siete narcolanchas y un submarino, lo cual dejó 29 hombres muertos supuestamente provenientes de Venezuela y pertenecientes a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua.

Además, Trump autorizó a los agentes de la CIA a llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el sur del Mar Caribe, especialmente con las embarcaciones provenientes de Venezuela.

La administración Trump considera como grupos terroristas a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que son liderados por Nicolás Maduro, por el cual hay una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo en una corte de la ciudad de Nueva York.

