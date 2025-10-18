Alianza entre Empowoman y Fundacáncer promueve bienestar y prevención femenina

Ana Lorena Cortés, Nicolle Pinto, Blanca Herrera, Roseta Bordanea y Aztinay fueron algunas de las panelistas de esta jornada.'Hemos abierto espacios para que cada mujer que asiste a Empowoman se sienta identificada y sepa que no está sola. Cada año nos sentimos más orgullosos de generar diálogos que transforman vidas desde la cercanía y la naturalidad de mujeres que inspiran. Incluir a fundaciones que hacen una gran labor, como Fundacáncer, es otro logro que celebramos', destacó Angie Picón, brand manager de Cardigans Group.