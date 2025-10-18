  1. Inicio
Alianza entre Empowoman y Fundacáncer promueve bienestar y prevención femenina

Ana Lorena Cortés, Nicolle Pinto, Blanca Herrera, Roseta Bordanea y Aztinay fueron algunas de las panelistas de esta jornada.
Manuel Vega Loo
  • 18/10/2025 16:48
El encuentro tuvo lugar este sábado 18 de octubre en Multiplaza Pacific y fue una jornada llena de inspiración, aprendizaje y solidaridad femenina.

En el marco de la campaña de la cinta rosada, Empowoman y Fundacáncer unen sus fuerzas para promover la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y el bienestar integral de la mujer.

Durante la jornada, reconocidas mujeres se sumaron para compartir reflexiones sobre el bienestar, el equilibrio físico y emocional.

Ana Lorena Cortés, Nicolle Pinto, Blanca Herrera, Roseta Bordanea y Aztinay fueron algunas de las panelistas de esta jornada.

“Hemos abierto espacios para que cada mujer que asiste a Empowoman se sienta identificada y sepa que no está sola. Cada año nos sentimos más orgullosos de generar diálogos que transforman vidas desde la cercanía y la naturalidad de mujeres que inspiran. Incluir a fundaciones que hacen una gran labor, como Fundacáncer, es otro logro que celebramos”, destacó Angie Picón, brand manager de Cardigans Group.

Con esta iniciativa, Empowoman reafirma su compromiso de crear espacios que informan, motivan e inspiran, celebrando la fuerza, la autenticidad y la resiliencia de las mujeres panameñas.

