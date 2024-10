Constancia, el lema del Empowoman 2024

Entonces, decidieron acercarse a varias de estas figuras públicas, y descubrieron que, detrás de la imagen impecable, también había inseguridades. “Nos decían ‘claro que a veces me miro en el espejo y no quiero salir de casa, pero tengo una responsabilidad, estoy comprometida con mis metas y sueños”.

De artista a empresaria

Sasha Barzdyka es una de las ponentes de la tercera edición de Empowoman. Estará hablando sobre emprendimiento junto con Monique Mulino y Gyllian Angarita. Se define como artista antes que empresaria. Su pasión está en los diseños y los colores que le sirven para expresarse y fue su espacio seguro al llegar a Panamá desde Bielorrusia con su familia, como refugiados.

“A mí siempre me ha gustado el arte y considero que sigo siendo artista, independientemente de todo. Siento que hay muchas personas a quienes les gusta o tienen esa parte creativa, pero no todos logran monetizarlo. Me ha costado, no ha sido un camino fácil. Tengo más de 10 años de experiencia en lo que hago y más de cinco años de haberme independizado”, revela a La Estrella de Panamá.

Para ella, el mayor reto ha sido creerse su propia historia. “Es decir, creer realmente que sí se puede tomar el arte en serio. Muchas veces escuchas: ‘Ay, que bonito tu dibujo, pero ¿En qué vas a trabajar?’. A nivel colectivo, el tema creativo no se toma tan en serio como una profesión. El mayor reto fue dejar de buscar aprobación y encajar, y empezar a creer en mí misma. Cuando lo hice, comenzaron a surgir oportunidades”.

Sobre su participación en Empowoman, expresa que le encanta que existan estos espacios. “Más allá de hablar sobre quién hace qué, es fundamental hablar de los procesos. Algo que siempre digo es ‘emprendimiento vemos, procesos no sabemos’. Esto es muy cierto, ya que lo que se percibe en redes sociales no siempre refleja los verdaderos procesos”.

“Cuando empecé, no había muchas oportunidades como esta, donde uno puede conocer a más gente con los mismos intereses, gente real con experiencias reales en su campo laboral. Aprovechen las oportunidades si tienen ese llamado, si ya son emprendedores o empresarios, o si están pensando en emprender. Esta es una tremenda plataforma para conocer y conectar, lo cual es aún más importante que el conocimiento”, señala.

Además de la participación de destacadas ponentes nacionales, la invitada internacional de este año será María Gabriela de Farías, más conocida como Isa TK+ o la villana en la nueva película de Superman. “Es una joven que ha demostrado el poder de la constancia, la disciplina y el enfoque en los sueños. Es un ejemplo de cómo las mujeres pueden triunfar en múltiples facetas de su vida”, destaca la gerente de marca.