Maduro desafía a Estados Unidos con despliegue militar en el Caribe venezolano, dice ‘The Wall Street Journal’

En una de las mayores muestras de desafió del régimen de Nicolás Maduro se movilizan tropas y milicianos a áreas cercanas a la costa caribeña de Venezuela.

Así lo reveló este sábado 18 de octubre el rotativo The Wall Street Journal, que recordó que estas maniobras se realizan mientras están más cerca las tropas estadounidenses.

No hay que olvidar que aviones B-52 y F-35 se han acercado al dominio de operaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía.

Además, se han observado desplazamientos de helicópteros de las fuerzas especiales entre las costas de Trinidad y Tobago y Venezuela.

Hasta la fecha las operaciones de las tropas estadounidenses desplegadas al sur del Mar Caribe han dejado siete narcolanchas y un submarino destruidos y 29 hombres fallecidos.

The Wall Street Journal también reportó este sábado que Maduro dio órdenes de intensificar la maquinaria propagandística e incluso en una transmisión en cada nacional en inglés le hablo al presidente Donald Trump y le pidió por favor que no invadiera Venezuela.

En tanto, la tarde de este viernes 18 de octubre Trump le explicó a los periodistas en el Salón Oval que Maduro sabía que no debía meterse con Estados Unidos.

De acuerdo con el periódico, con sede en Nueva York, en la televisión estatal, la radio y las redes sociales del régimen, los locutores les dicen a los venezolanos que Estados Unidos es un estado rapaz, de corte nazi, que pretende adueñarse de la riqueza petrolera del país.

Sin embargo, los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias, que incluye a los colectivos, se está posicionando para repeler cualquier invasión estadounidense.

La revelación de The Wall Street Journal surge unas horas después que The New York Times revelara que Trump decidió repatriar a Colombia y Ecuador a los dos hombres que sobrevivieron el ataque con misiles a un submarino, cargada de cocaína y fentanilo.