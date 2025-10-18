Maduro desafía a Estados Unidos con despliegue militar en el Caribe venezolano, dice ‘The Wall Street Journal’

En una de las mayores muestras de desafió del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">régimen de Nicolás Maduro</a> se movilizan tropas y milicianos a áreas cercanas a la costa caribeña de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a>.Así lo reveló este sábado 18 de octubre el rotativo <b>The Wall Street Journal</b>, que recordó que estas maniobras se realizan mientras están más cerca las tropas estadounidenses.<b>No hay que olvidar que aviones B-52 y F-35 se han acercado al dominio de operaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía.</b>Además, se han observado desplazamientos de helicópteros de las fuerzas especiales entre las costas de Trinidad y Tobago y Venezuela.Hasta la fecha las operaciones de las tropas estadounidenses desplegadas al sur del Mar Caribe han dejado siete narcolanchas y un submarino destruidos y 29 hombres fallecidos.<b>The Wall Street Journal </b>también reportó este sábado que Maduro dio órdenes de intensificar la maquinaria propagandística e incluso en una transmisión en cada nacional en inglés le hablo al presidente Donald Trump y le pidió por favor que no invadiera Venezuela.<b>En tanto, la tarde de este viernes 18 de octubre Trump le explicó a los periodistas en el Salón Oval que Maduro sabía que no debía meterse con Estados Unidos.</b>De acuerdo con el periódico, con sede en Nueva York, en la televisión estatal, la radio y las redes sociales del régimen, los locutores les dicen a los venezolanos que Estados Unidos es un estado rapaz, de corte nazi, que pretende adueñarse de la riqueza petrolera del país.Sin embargo, los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias, que incluye a los colectivos, se está posicionando para repeler cualquier invasión estadounidense.La revelación de <b>The Wall Street Journal</b> surge unas horas después que <b>The New York Times</b> revelara que Trump decidió repatriar a Colombia y Ecuador a los dos hombres que sobrevivieron el ataque con misiles a un submarino, cargada de cocaína y fentanilo.