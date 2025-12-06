Espina en el mapa del cine

Otro logro de Espina es su fotografía, su edición y su sonido, señala Poler. 'Es una comedia de una gran poesía visual. Eso resuena, sin tener que leer subtítulos, o ver lo que dicen los personajes. Nos encontramos con gente que de verdad adora a la película y te encuentras con los que no conectan tanto. Y eso está bien. Pero todos la encuentra entretenida. Esas son las películas que uno quiere hacer, que provoquen opiniones y logren alguna diferencia sobre cómo están organizadas las ciudades en aspectos de accesibilidad'.'Hemos recibido tantos premios técnicos por el amor que tiene cada toma y cada detalle. La cinematografía es mágica. Nosotros buscamos contar una historia sobre la discapacidad de manera vibrante, algo que no se ve por lo general en el cine. Estoy orgulloso de la historia, las actuaciones, la cinematografía y la narrativa visual. La gente siempre nos habla de que: ‘wow, esta toma no la puedo olvidar', comenta Daniel Poler, quien está trabajando en un documental para <b>ESPN</b> y <b>Tribeca Studios</b>, con estreno previsto para mediados del 2026.El siguiente paso de Espina, cuando pase la temporada de recorridos por festivales, es acercarse a una casa de streaming para que los viajes aumenten de manera exponencial y que esas travesías la hagan los espectadores sin salir de casa. Por la calidad de esta producción de seguro lo va a lograr.