La “motosierra” de Milei recortó 22.000 empleos públicos

Casi 22.000 empleados públicos perdieron su trabajo durante el segundo año de Gobierno del presidente Javier Milei, lo que representa una reducción del 7,2 % interanual en la estructura estatal de Argentina, en línea con el estricto plan de ajuste por parte de la administración ultraderechista.El Estado argentino empleó en diciembre de 2025 a 280.120 personas, 21.742 menos que en el mismo mes de 2024, según difundió este viernes el Instituto de Estadística y Censos (Indec), con base en datos propios y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, organismo creado por Milei al asumir la Presidencia para llevar a cabo los recortes en la estructura estatal.La administración pública nacional fue la que mayor cantidad de puestos de trabajo perdió durante 2025, con 14.572 menos (-7,1 %), mientras que las empresas y entidades controladas por el Estado fueron las que bajaron en mayor porcentaje su dotación, con un 7,4 % (7.170 puestos menos).La Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios fueron los sectores del organigrama estatal que mayor porcentaje de empleados, con una reducción durante el último año del 10,4 % de su planta.