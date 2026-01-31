Costa Rica aguarda contraoferta de Panamá para poner fin a disputa comercial y activar eje de inversión

Frente a los reclamos de productores panameños, especialmente del sector ganadero, Tovar marcó una línea clara entre medidas sanitarias legítimas y el uso de estas como herramienta de presión comercial.'Las medidas sanitarias y fitosanitarias son excepcionales al comercio. No pueden utilizarse como medidas recíprocas para responder a un diferendo comercial', advirtió.No obstante, reiteró la disposición de Costa Rica a discutir todos los temas, siempre bajo criterios técnicos y en apego a las normas internacionales.