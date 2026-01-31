Apps de reparto pagarán US$5 millones a trabajadores en NY

Las empresas de reparto de comidas Uber Eats, Fantuan y HungryPanda tendrán que pagar 5 millones de dólares en salarios retenidos, así como otras compensaciones, a más de 49.000 trabajadores en Nueva York, informó este viernes la Alcaldía.

Uber ha acordado reincorporar a los “deliveristas”, como se conoce a estos trabajadores, que fueron dados de baja injustamente de la aplicación entre 2023 y 2024, lo que podría afectar a hasta 10.000 personas, de acuerdo con un comunicado del alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Sam Levine.

Indican además en el comunicado que Uber Eats pagará 3,1 millones de dólares en restitución a más de 48.000 repartidores de comida en toda la ciudad, y 350.000 dólares en multas y cargos civiles.

El DCWP realizó una investigación, tras las querellas de los trabajadores, que reveló que Uber Eats no les pagó el salario mínimo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 por el tiempo empleado en viajes cancelados.

Mientras, Fantuan pagará más de 468.000 dólares en restitución a 285 trabajadores a los que no pagó el salario mínimo entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, y más de 52.000 en multas y cargos civiles.

HungryPanda pagará 1,06 millones dólares en restitución de salarios que no pagó entre diciembre de 2023 y enero de 2024. a más de 1.000 trabajadores y más de 106.327 en multas y cargos civiles.

De acuerdo con el comunicado, estos casos demuestran el éxito de los innovadores sistemas de monitoreo de cumplimiento de DCWP, que permiten a la agencia identificar y detener rápidamente infracciones.