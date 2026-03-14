La sesión de la ONU en Panamá que cambió la historia del Canal

A inicios de la década de 1970, bajo el liderazgo del general Omar Torrijos, Panamá adoptó una política exterior activa para sumar respaldo internacional a su causa. Torrijos comprendía que el escenario diplomático global podía convertirse en un aliado clave para presionar a Estados Unidos a renegociar el estatus del Canal.En ese contexto surgió la idea de solicitar que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas celebrara una sesión en territorio panameño. El objetivo era que la comunidad internacional escuchara directamente los argumentos del país y evaluara la situación de la Zona del Canal desde la perspectiva del derecho internacional.La solicitud fue respaldada por varios países del llamado Tercer Mundo y por naciones latinoamericanas que veían en la situación panameña un ejemplo de las tensiones heredadas del colonialismo en el hemisferio.