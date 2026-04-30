Suspensión de servicios de pasaportes en Panamá se extiende por fallas eléctricas

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que la suspensión de la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a afectaciones en sus sistemas provocadas por fallas en el suministro eléctrico.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que el incidente impactó directamente los equipos y servidores encargados del procesamiento de datos, lo que obligó a detener los servicios mientras se realizan trabajos de recuperación.

Según la entidad, desde el inicio de la contingencia, tanto su equipo técnico como el de la empresa proveedora —incluyendo tres especialistas internacionales provenientes de Chile y Colombia— han trabajado de manera ininterrumpida para restablecer los sistemas.

También detalló que actualmente se encuentran en la fase final del proceso de recuperación.

Sin embargo, advirtió que la complejidad de los protocolos de seguridad y validación de datos ha extendido el tiempo estimado, con el objetivo de garantizar la integridad de cada documento emitido.

Además, señalaron que durante los días martes 28 y miércoles 29 de abril se registraron nuevas fluctuaciones eléctricas, lo que ha retrasado aún más la normalización del servicio.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se anunciará oportunamente la reanudación de la atención.