Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves se prevé una jornada marcada por lluvias dispersas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35°C en distintas regiones del país.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias dispersas entre moderadas y fuertes en la Comarca Guna Yala y la provincia de Colón, además de lluvias aisladas en el resto de la región. Para la mañana continuarán precipitaciones aisladas y en la tarde se prevén aguaceros puntuales.

Durante la noche, los aguaceros volverán de forma dispersa desde el sector marítimo hacia algunos sectores de tierra firme. En la vertiente del Pacífico, la madrugada traerá aguaceros aislados en el golfo de Panamá, sectores del este de Panamá y Darién, así como lluvias aisladas en áreas de Panamá Oeste y la provincia de Panamá.

Para la mañana persistirán lluvias aisladas desde Darién hasta Panamá Oeste. En la tarde se esperan las condiciones más inestables, con aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en la península de Azuero, Veraguas y Darién.

En horas de la noche, los aguaceros con tormentas eléctricas se concentrarán en el sector marítimo, costas de Chiriquí y sur de Veraguas. El IMHPA detalló que las temperaturas mínimas estarán entre 10°C y 16°C en áreas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 21°C y 27°C.

Las temperaturas máximas estarán entre 19°C y 24°C en zonas montañosas, pero en el resto del territorio nacional podrían alcanzar entre 28°C y 35°C.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 6 y 11, con niveles de riesgo alto a extremo, por lo que se recomienda usar protector solar, mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el incremento de las lluvias y tormentas eléctricas en el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026. La entidad advirtió sobre posibles crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra debido a un periodo de inestabilidad atmosférica provocado por bajas presiones y ejes de vaguada.

Según el informe, se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Darién, Colón, Bocas del Toro y Panamá Oeste, además de las comarcas indígenas y ambas regiones marítimas.