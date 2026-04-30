Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 30 de abril

<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a></b> (IMHPA) informó que para este jueves se prevé una jornada marcada por lluvias <b>dispersas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35°C </b>en distintas regiones del país.En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se <b>esperan lluvias dispersas entre moderadas y fuertes en la Comarca Guna Yala y la provincia de Colón</b>, además de lluvias aisladas en el resto de la región. Para la mañana continuarán precipitaciones aisladas y en la tarde se prevén aguaceros puntuales.Durante la noche, los aguaceros volverán de forma dispersa desde el sector marítimo hacia algunos sectores de tierra firme. En la vertiente del Pacífico,<b> la madrugada traerá aguaceros aislados en el golfo de Panamá, sectores del este de Panamá y Darién</b>, así como <b>lluvias aisladas en áreas de Panamá Oeste y la provincia de Panamá.</b>Para la mañana persistirán <b>lluvias aisladas desde Darién hasta Panamá Oeste</b>. En la tarde se esperan las condiciones más inestables, con <b>aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en la península de Azuero, Veraguas y Darién.</b>En horas de la noche, los aguaceros con tormentas eléctricas se concentrarán en el sector marítimo, costas de Chiriquí y sur de Veraguas. El IMHPA detalló que las temperaturas mínimas estarán entre <b>10°C y 16°C </b>en áreas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>21°C y 27°C.</b>Las temperaturas máximas estarán entre <b>19°C y 24°C</b> en zonas montañosas, pero en el resto del territorio nacional podrían alcanzar entre <b>28°C y 35°C.</b>Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 6 y 11, con niveles de riesgo alto a extremo, por lo que se recomienda usar protector solar, mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el incremento de las lluvias y tormentas eléctricas en el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026. La entidad advirtió sobre posibles crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra debido a un periodo de inestabilidad atmosférica provocado por bajas presiones y ejes de vaguada. Según el informe, se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Darién, Colón, Bocas del Toro y Panamá Oeste, además de las comarcas indígenas y ambas regiones marítimas.