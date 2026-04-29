Mulino agradece solidaridad internacional y reconoce presión a buques panameños

El presidente José Raúl Mulino expresó al mediodía su agradecimiento a los países que han manifestado respaldo ante la situación que enfrentan embarcaciones panameñas en puertos de la República Popular de China.

A través de una publicación en la red social X, Mulino destacó la solidaridad internacional y subrayó que las decisiones adoptadas por su administración están sustentadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La reacción del mandatario surgen luego que la tarde de este 28 de abril un grupo de seis países, encabezados por Estados Unidos, expresó su respaldo a Panamá mediante una declaración conjunta en la que advierten sobre presiones de China que afectan al sistema de comercio marítimo de la región.

El pronunciamiento, suscrito por Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, señala preocupación por lo que califican como “presión económica selectiva” por parte de China, en particular por acciones recientes contra buques con bandera panameña.

Por su lado, la República Popular de China rechazó este miércoles 29 de abril las críticas de Estados Unidos y de varios países de la región sobre presuntas presiones a los buques con bandera panameña.

Además, las autoridades chinas calificaron los señalamientos como “completamente infundados” y una “distorsión de la realidad”.

China defendió que sus autoridades realizan inspecciones de buques “conforme a las leyes y regulaciones”, y reiteró que la posición de su país sobre los puertos en Panamá “ha sido clara”.

“Agradezco la solidaridad de países amigos con relación al problema que enfrentan naves panameñas en puertos chinos. Las decisiones nuestras se sustentan en un fallo de la Corte Suprema como órgano independiente del Estado”, escribió Mulino.

El presidente también dejó claro que su gobierno no busca escalar la controversia, al reiterar la importancia de mantener relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo.

“No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, añadió el mandatario.

Según el comunicado del grupo de países, estas medidas se producen tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato ley con Panama Ports Company, y son consideradas por los firmantes como un intento de “politizar el comercio marítimo” y vulnerar la soberanía de los países del hemisferio.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reforzó la postura del país norteamericano al señalar que “la soberanía de nuestro hemisferio es innegociable” y manifestó una “profunda preocupación por la presión económica dirigida de China”.

Rubio subrayó que Washington se solidariza con Panamá y advirtió que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”.

En tanto, Oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la tarde de este 29 de abril que Panamá es un pilar de “nuestro sistema marítimo y debe permanecer libre de cualquier influencia depredadora”.

Por ello, el Departamento de Estado no tolerará “la interferencia de China en el comercio marítimo de nuestra región”.

Los gobiernos firmantes del comunicado, por su lado, destacaron el papel estratégico de Panamá dentro del comercio internacional, al señalar que el país “es un pilar del sistema de comercio marítimo”, por lo que debe mantenerse libre de cualquier tipo de presión externa.

Asimismo, reiteraron su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica, asegurando que continuarán trabajando de manera conjunta para enfrentar desafíos que puedan afectar la estabilidad, la libertad y la prosperidad en las Américas.