Caso Lili Pink: investigan $730.000 millones por lavado de dinero y contrabando con empresarios panameños

El caso Lili Pink ha escalado a una investigación de alcance transnacional luego de que la Fiscalía General de Colombia señalara que la empresa habría lavado activos por más de 730.000 millones de pesos a través de una red empresarial que ahora también involucra sociedades ligadas a Panamá, según reporto el diario colombiano El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades colombianas, la operación se sustentaría en un esquema que utilizaba importadoras, comercializadoras y empresas de papel para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Las pesquisas, que se remontan a varios años, detectaron patrones como importaciones subfacturadas desde Asia, fragmentación de transacciones y movimientos financieros irregulares que dificultaban el rastreo del dinero.

Como parte del operativo, la Fiscalía aplicó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en un intento por desarticular lo que ha sido descrito como una presunta red de lavado de activos con ramificaciones internacionales.

Sin embargo, el caso no se limita a Colombia. Investigaciones periodísticas y reportes vinculados al expediente han señalado que el entramado empresarial incluye estructuras societarias en Panamá, lo que amplía el alcance de las indagaciones.

Según estos reportes, la marca opera en Colombia a través de la empresa Fast Moda S.A.S., cuyo único accionista sería una sociedad panameña constituida en 2020.

Además, se ha identificado que la cadena forma parte de un holding internacional con presencia en Panamá, lo que refuerza las sospechas sobre el posible uso de jurisdicciones extranjeras dentro del esquema corporativo investigado.

Este componente ha puesto bajo la lupa el rol de sociedades panameñas en la estructura financiera del grupo, especialmente en lo relacionado con la trazabilidad de capitales y la posible utilización de empresas offshore.

Las autoridades colombianas también investigan delitos conexos como contrabando —que superaría los 75.000 millones de pesos— y enriquecimiento ilícito, en un caso que ha despertado preocupación por la magnitud de los recursos involucrados.

En paralelo, la investigación ha dirigido su atención hacia el origen del capital que permitió la rápida expansión de la marca, que cuenta con cientos de puntos de venta en Colombia y presencia en otros países de la región.

Por ahora, el proceso se mantiene en etapa investigativa y las autoridades no han emitido condenas. Las tiendas continúan operando bajo control judicial mientras avanzan las diligencias, en un caso que podría redefinir el alcance de las investigaciones sobre redes empresariales transnacionales en América Latina.