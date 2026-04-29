Proyecto de ley sobre pasto marino es aprobado en Tercer Debate

Para el sector empresarial de Isla Colón, la modificación era necesaria.'La ley anterior restringe la construcción en pasto marino, pero las profundidades del Pacífico son diferentes a las profundidades del Caribe. Nosotros en Bocas del Toro construimos sobre el mar. Entonces, al tú limitar la construcción sobre el mar sencillamente nos está sacando del juego', destacó el presidente de la Cámara de Comercio de Isla Colón, Manuel Sanjur. El empresario aclaró que la Cámara de Comercio se opone a todo aquello que destruya manglares y corales de forma directa, pero apuntó que es necesario tomar acciones para combatir el desempleo en la provincia y que esto se puede lograr con proyectos agrosostenibles.'Las personas no le tienen miedo al progreso, lo que le tienen es terror a la corrupción, y por eso muchos se oponen a los cambios, porque sienten que siempre hay algo detrás de todo esto. Pero la verdad es que para nosotros en Bocas del Toro generar más fuentes de empleos es crucial para mantener un balance sano dentro de nuestra sociedad. Si todo se desarrolla en orden y bajo la ley no debe haber nunca un tema de destrucción de manglares o arrecifes', concluyó Sanjur.Luego de su aprobación en tercer debate, la iniciativa solo está a la espera de la sanción o veto por parte del Órgano Ejecutivo.