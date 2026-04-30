Líder supremo de Irán afirma que Estados Unidos sufrió una “derrota vergonzosa”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró este jueves que Estados Unidos sufrió una “derrota vergonzosa” tras dos meses de conflicto en la región del Golfo.

Según el medio El País, en un mensaje escrito difundido por la televisión estatal iraní el líder señaló que “se abre un nuevo capítulo”. “Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y de la agresión llevada a cabo por los tiranos de este mundo en la región, y tras la derrota vergonzosa de Estados Unidos, se abre un nuevo capítulo”, dijo.

Las declaraciones del líder iraní se producen en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente y luego de una escalada militar que ha mantenido en alerta a la comunidad internacional por el impacto estratégico del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

Jamenei, no ha aparecido públicamente desde su nombramiento, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud y el panorama político interno en Irán.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones emitidas por el líder iraní.