Autoridad de Pasaportes anuncia cierre temporal por fallas tecnológicas

La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció en la noche del domingo 26 de abril, la suspensión temporal de la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional, debido a afectaciones en sus sistemas tecnológicos provocadas por una falla en el suministro de energía eléctrica registrada la tarde del sábado.

Según informó la entidad en un comunicado oficial, desde el momento del incidente personal técnico especializado, en coordinación con el proveedor del servicio, trabaja de manera continua para restablecer plenamente las plataformas en el menor tiempo posible.

La medida regirá desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de abril. La institución indicó que la reanudación de los servicios será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

No obstante, los usuarios que realizaron el trámite de pasaporte hasta el viernes 24 de abril sí podrán retirar su documento en la sede correspondiente, en el horario regular de entrega, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

La Autoridad de Pasaportes ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión ante esta situación.