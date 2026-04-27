Portavoz parlamentario afirma que EEUU no tiene más opción que aceptar condiciones de Irán

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, afirmó este lunes que Estados Unidos no tiene otra opción que aceptar las condiciones de Irán en las negociaciones de paz ante las presiones internacionales que enfrenta por las restricciones del tránsito en el estrecho de Ormuz.

“Si Estados Unidos quiere actuar con racionalidad, no tendrá otra opción que aceptar estas condiciones”, afirmó el influyente parlamentario conservador en una entrevista con la agencia IRNA.

Rezaei detalló que las condiciones planteadas por Teherán en las negociaciones con Washington incluyen el reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, el pago de compensaciones por los bombardeos israelí-estadounidenses y la aceptación de la gestión del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica.

El legislador indicó que países de la región y compradores globales de petróleo están presionando a Estados Unidos, al considerarlo “responsable” de las tensiones que afectan al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

Rezaei advirtió que la situación en el estrecho “no volverá a su estado anterior” y la definió como una realidad irreversible para Irán, e indicó que el Parlamento iraní trabaja en legislación para gestionar el estrecho, estableciendo peajes al tránsito marítimo.

El portavoz concluyó que en caso de que estas condiciones sean aceptadas se abriría la vía para reducir las tensiones.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En este contexto, las partes aún no han acordado una nueva ronda de negociaciones de paz, aunque este fin de semana el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, realizó consultas con Pakistán como país mediador en las negociaciones con EE.UU.

Al concluir su visita en Islamabad y a su llegada a San Petersburgo, Rusia, Araqchí afirmó que se revisaron las “condiciones específicas” bajo las cuales “pueden continuar las conversaciones”, indicando que las condiciones de Teherán para las negociaciones “son muy importantes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación, la cual afirmó que no le satisface.

Según el portal estadounidense Axios, que cita a un funcionario estadounidense y dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto, Irán ha presentado a EE. UU. una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.