Panamá avanza en regularización de tierras con más de 7,200 títulos otorgados

La actual administración del presidente José Raúl Mulino superó los 7,200 títulos de propiedad entregados a nivel nacional, durante una jornada encabezada por el presidente en la provincia de Los Santos.

En el acto se otorgaron 105 títulos de propiedad a familias de la provincia, como parte del proceso de regularización de tierras para personas que durante años han trabajado y ocupado estos terrenos.

Según la entidad, la titulación brinda seguridad jurídica a los beneficiarios y les permite acceder a financiamiento, impulsar actividades productivas y mejorar su calidad de vida. Se estima que más de 400 personas resultaron impactadas con esta entrega.

Además, fueron adjudicados 38 títulos a 18 juntas comunales bajo la figura de uso y administración, con el objetivo de desarrollar proyectos sociales como parques, centros deportivos y hospitales.

Los documentos entregados beneficiarán a residentes de distintos distritos de la provincia, entre ellos Macaracas, Las Tablas, Los Santos, Tonosí, Pocrí, Guararé y Pedasí.

El administrador general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati), Andrés Pagés Chanis, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para llevar justicia social a las comunidades.

“Cada título representa estabilidad, dignidad y una oportunidad real de progreso. Estamos cumpliendo con la misión de legalizar la tierra a quienes la han trabajado y puesto a producir, construyendo un país más equitativo desde sus bases”, expresó.

Con esta nueva entrega, el Gobierno destacó avances en la regularización de la tenencia de la tierra como herramienta para impulsar el desarrollo económico, social y comunitario del país.