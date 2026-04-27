Panamá avanza en regularización de tierras con más de 7,200 títulos otorgados

La actual administración del presidente José Raúl Mulino superó los <b>7,200 títulos de propiedad entregados a nivel nacional</b>, durante una jornada encabezada por el presidente en la provincia de Los Santos.En el acto <b>se otorgaron 105 títulos de propiedad a familias de la provincia</b>, como parte del proceso de regularización de tierras para personas que durante años han trabajado y ocupado estos terrenos.Según la entidad, la titulación brinda seguridad jurídica a los beneficiarios y les permite acceder a financiamiento, impulsar actividades productivas y mejorar su calidad de vida. <b>Se estima que más de 400 personas resultaron impactadas con esta entrega.</b>Además, <b>fueron adjudicados 38 títulos a 18 juntas comunales bajo la figura de uso y administración</b>, con el objetivo de desarrollar proyectos sociales como parques, centros deportivos y hospitales.Los documentos entregados beneficiarán a residentes de distintos distritos de la provincia, entre ellos <b>Macaracas, Las Tablas, Los Santos, Tonosí, Pocrí, Guararé y Pedasí.</b>El administrador general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati), <b>Andrés Pagés Chanis</b>, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para llevar justicia social a las comunidades.<i>'Cada título representa estabilidad, dignidad y una oportunidad real de progreso. Estamos cumpliendo con la misión de legalizar la tierra a quienes la han trabajado y puesto a producir, construyendo un país más equitativo desde sus bases'</i>, expresó.Con esta nueva entrega, el Gobierno destacó avances en la regularización de la tenencia de la tierra como herramienta para impulsar el desarrollo económico, social y comunitario del país.