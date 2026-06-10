César Yanis previo al Mundial: ‘Queremos hacer historia’

A pocos días de la participación de Panamá en la Copa del Mundo, el extremo panameño César Yanis aseguró que el grupo está enfocado en superar lo realizado en la histórica participación de Rusia 2018 y confía en que la selección nacional tiene las herramientas para competir en un grupo exigente.

Durante la rueda de prensa de este miércoles 10 de junio, desde la concentración del equipo, Yanis reconoció que le gustaría contar con más minutos en el terreno de juego, aunque dejó claro que está preparado para aportar desde el rol que le corresponda.

“Quisiera tener más minutos, quisiera sumar, pero bueno ahora me toca estar acá, como lo mencioné voy a disfrutarlo de donde me toque, si me toca afuera lo voy a disfrutar, y bueno si me toca entrar aprovecharlo y disfrutar igual ”, expresó.

El futbolista destacó que, a pesar de compartir grupo con selecciones como Inglaterra, Croacia y Ghana, la mentalidad del equipo es ambiciosa y apunta a dejar una huella en el torneo.

“Sabemos que es un grupo complicado, un grupo difícil, pero queremos hacer historia, queremos hacer la cosa bien, queremos ser, no lo que pasó en el 2018, queremos llegar a más y siento que hay un buen grupo, siento que estamos haciendo la cosa bien al día a día”, afirmó.

Sobre el debut frente a Ghana, un encuentro que podría ser determinante en las aspiraciones de Panamá de avanzar a la siguiente ronda, Yanis evitó subestimar al rival africano y aseguró que el equipo es consciente de la dificultad que representa.

“Sabemos la clase de jugadores que tienen, pero también sabemos que será nuestro debut y un partido que podemos sacar adelante, y va a ser un partido importantísimo”, señaló.

El atacante indicó que el cuerpo técnico aún trabaja en el análisis detallado del primer adversario del Mundial, aunque en las próximas horas comenzarán a estudiar videos para detectar fortalezas y debilidades de Ghana.

En cuanto al estado anímico del grupo, Yanis resaltó la fortaleza mental y la unión que se ha construido durante la preparación, la cual incluyó partidos amistosos ante Brasil, República Dominicana y Bosnia.

“Mentalmente estamos fuertes, estamos bien, por ahí en sí tuvimos tres partidas de preparación, Brasil, Dominicana y ahora Bosnia, entonces siento que por ahí el grupo está bastante fuerte, está bastante unido y creo que mentalmente estamos bien ”, comentó.

Respecto a la sede de concentración, ubicada a una hora de Toronto, el jugador consideró que el aislamiento puede convertirse en un factor positivo para el equipo.

Finalmente, el futbolista confirmó que la plantilla ya recibió orientación sobre las nuevas reglas que regirán durante el Mundial y se mostró de acuerdo con los cambios implementados.

“La verdad que me parece bien, siento que hace el fútbol más rápido, que se pare menos, entonces por ahí siento que son buenas reglas ”, concluyó.