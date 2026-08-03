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Fútbol

Panamá golea 3-0 a Cuba y avanza a semis en Santo Domingo 2026

La victoria sobre Cuba, apoyada por dos asistencias de Blas Pérez en los últimos goles, selló el pase de Panamá a la siguiente ronda.
La victoria sobre Cuba, apoyada por dos asistencias de Blas Pérez en los últimos goles, selló el pase de Panamá a la siguiente ronda. COP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 03/08/2026 17:43
La Sub-21 avanza a semis con goles de Sinisterra y Collymore en una jornada que suma acción panameña en atletismo, equitación y baloncesto

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La selección masculina Sub-21 de fútbol de Panamá aseguró su clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este lunes 3 de agosto, al superar 3 -0 al conjunto de Cuba, en el Estadio El Cibao mediante una anotación inicial de Carlos Sinisterra y un doblete posterior de Rubén Collymore durante la última jornada de la fase de grupos.

El marcador en el recinto deportivo de la República Dominicana, se abrió de manera temprana a favor de Panamá en el minuto 6 del primer tiempo cuando Carlos Sinisterra convirtió la primera anotación del partido.

Posteriormente, la escuadra cubana buscó generar opciones en el área rival con el objetivo de igualar el encuentro durante el desarrollo de las acciones; sin embargo, el equipo panameño mantuvo la ventaja defensiva.

En el tramo final del partido, al minuto 87, el colonense Collymore anotó el segundo tanto tras recibir la asistencia del delantero Blas Pérez. Un minuto después, al 88, el propio Collymore firmó la tercera anotación de larga distancia a mitad de la cancha con un nuevo pase de Pérez, asegurando el triunfo antes de que el árbitro agregara 3 minutos de reposición a los 45 minutos reglamentarios del segundo periodo.

Con este resultado en la tercera jornada del grupo B, el elenco nacional avanzó a la fase de semifinales programada para este miércoles 5 de agosto en la sede del torneo regional. Este enfrentamiento forma parte del historial futbolístico entre ambas naciones dentro de la cita centroamericana y del caribe, el cual comenzó en los IX Juegos de 1970.

A lo largo de los registros oficiales en categorías juveniles y absolutas, Panamá y Cuba contabilizan más de 30 choques internacionales con un balance de marcadores estrechos dentro de las competencias organizadas por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Otras disciplinas

Por otro lado, la representación de baloncesto masculino categoría Sub-20 culminó su camino en la competición al quedar en sexto lugar de la clasificación del grupo B . El quinteto panameño cerró su participación al registrar una derrota 70-84 frente a la selección de Nicaragua en el partido definitorio por la quinta casilla del certamen.

Con esta resolución en la pizarra, el equipo panameño concluye de forma oficial su desempeño en el torneo de baloncesto de la justa regional.

De igual forma, la delegación panameña continúa con compromisos programados en las disciplinas de atletismo y equitación que esperan colocar a la delegación nacional en los puestos de clasificación de rondas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que finalizan este viernes 8 de agosto desde la capital de República Dominicana

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