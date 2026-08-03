Panamá mantiene acción en nueve deportes en Santo Domingo 2026

La presencia panameña registró además un<b> hito histórico en los clavados con la actuación de Zoe Rainey</b>, quien finalizó en la<b> octava casilla de la final del trampolín de 3 metros</b> con un <b>total de 139.85 puntos</b>, lo que constituyó la primera representación del país en esta especialidad dentro del torneo centroamericano. En la <b>gimnasia artística masculina</b>, <b>Richard Atencio completó la fase clasificatoria </b>al ubicarse en la<b> posición 18</b> en suelo con <b>11.900 unidades</b>, en el <b>lugar 20</b> de las barras paralelas<b> con 11.800</b> y en el <b>puesto 26 </b>del caballete con arzones con un<b> registro de 10.650 puntos</b>.En la modalidad de<b> pistola de aire a 10 metros</b> del <a href="/tag/-/meta/tiro-deportivo">tiro deportivo</a>, los registros individuales posicionaron a <b>Juan Campos en la casilla 23 con 548-11x</b>, <b>Aristides Guevara en el lugar 24 con 547-8x </b>y<b> Wilfredo Cruz en el puesto 26 con 536-7x</b>, balance que le otorgó al equipo masculino la <b>sexta casilla con 1631 unidades.</b> En el cierre del <b>ciclismo de ruta</b>, <b>Christofer Jurado terminó en el lugar 15 </b>y<b> Carlos Samudio en la posición 24</b>, mientras que<b> Roberto Herrera no completó el trayecto </b>en montaña. Finalmente, en la colchoneta de<b> lucha grecorromana, Manuel Brown, Gabriel Lee y Royglen Temple concluyeron su actuación</b> en la fase de cuartos de final.En la<a href="/tag/-/meta/navegacion"> navegación a vela</a>, <b>Daniel Henríquez completó el segundo día de regatas dentro de la clase ILCA 7 </b>al disputar dos nuevas pruebas durante la jornada dominical, en las cuales<b> finalizó en los puestos 15 y 16</b>. Tras la realización de cinco carreras en la cita regional, el competidor panameño<b> se ubica en la posición 16</b> de la clasificación general <b>con</b> una sumatoria de<b> 63 puntos netos.</b>