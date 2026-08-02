El panameño Roberto González conquista el bronce en ciclismo de ruta en Santo Domingo

Panamá continúa ampliando su cosecha de medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El ciclista Roberto González conquistó este domingo la medalla de bronce en la prueba de fondo del ciclismo de ruta, otorgándole al país un nuevo podio en la cita deportiva regional.

González logró ubicarse entre los tres mejores de una exigente competencia de resistencia disputada en las calles de Santo Domingo, demostrando un sólido desempeño que le permitió asegurar el tercer lugar y subir al podio.

Con este resultado, el pedalista panameño aporta una nueva presea para la delegación nacional, que continúa compitiendo en distintas disciplinas con el objetivo de incrementar su medallero en el certamen.

La prueba de fondo del ciclismo de ruta es una de las competencias más demandantes del programa, ya que pone a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de los corredores para mantener el ritmo durante largos recorridos.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reúnen en Santo Domingo a miles de atletas de la región, quienes compiten por las medallas en decenas de disciplinas deportivas.

Con la medalla de bronce de González, Panamá continúa sumando actuaciones destacadas en Santo Domingo 2026 y mantiene vivas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en el medallero general.