Acodeco niega sanciones a minisúper por irregularidades en gas de 25 libras

Posteriormente, se notifica al distribuidor responsable para que presente sus descargos. Si la investigación confirma un incumplimiento de las normas sobre contenido neto, las sanciones se aplican a quien resulte responsable dentro de la cadena de suministro, conforme a la legislación vigente.El administrador general de la Acodeco, <b><a href="/tag/-/meta/ramon-abadi">Ramón Abadi Balid</a></b>, <b>enfatizó que los establecimientos comerciales no son multados por el simple hecho de tener un cilindro con faltante de contenido</b>.<i><b>'Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido. Nuestro procedimiento consiste en retirar ese cilindro, realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente para determinar dónde se produjo la anomalía'</b></i>, afirmó.Abadi agregó que la institución <b>mantendrá estos operativos en todo el país para proteger los derechos de los consumidores y garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados al subsidio </b>del cilindro de 25 libras.<i><b>'La Acodeco no va a detener estos operativos porque estamos defendiendo el bolsillo de los consumidores panameños y protegiendo recursos públicos que financian el subsidio del gas de 25 libras'</b></i><b>, </b>sostuvo.La entidad reiteró el llamado a los pequeños comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse llevar por información incorrecta sobre las inspecciones, al tiempo que aseguró que continuará vigilando la cadena de distribución para garantizar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.