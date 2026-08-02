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Acodeco niega sanciones a minisúper por irregularidades en gas de 25 libras

Acodeco afirmó que retira los cilindros con irregularidades, pero no multa a los comercios que los venden.
Acodeco afirmó que retira los cilindros con irregularidades, pero no multa a los comercios que los venden. Archivo | El Siglo
Por
Adriana Berna
  • 02/08/2026 17:12
La entidad explicó que las investigaciones buscan determinar en qué punto de la cadena de distribución ocurre la anomalía

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aseguró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no tienen como finalidad sancionar a minisúper, abarroterías u otros comercios minoristas cuando se detecta un tanque con menos gas del establecido.

La aclaración surge luego de que propietarios de tiendas y minisúper, principalmente administrados por comerciantes asiáticos, manifestaran su preocupación por supuestas multas relacionadas con irregularidades en el peso de los cilindros.

Incluso, algunos advirtieron que dejarían de vender gas de 25 libras al considerar que la responsabilidad recae en las empresas llenadoras y distribuidoras, y no en los comercios que reciben los tanques sellados.

Ante este escenario, la Acodeco explicó que, durante las inspecciones, sus funcionarios pesan los cilindros con equipos calibrados y, si detectan un contenido inferior al establecido, el tanque es retirado del punto de venta para ser trasladado a la sede de la institución, donde se realizan las verificaciones técnicas e investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se notifica al distribuidor responsable para que presente sus descargos. Si la investigación confirma un incumplimiento de las normas sobre contenido neto, las sanciones se aplican a quien resulte responsable dentro de la cadena de suministro, conforme a la legislación vigente.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, enfatizó que los establecimientos comerciales no son multados por el simple hecho de tener un cilindro con faltante de contenido.

“Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido. Nuestro procedimiento consiste en retirar ese cilindro, realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente para determinar dónde se produjo la anomalía”, afirmó.

Abadi agregó que la institución mantendrá estos operativos en todo el país para proteger los derechos de los consumidores y garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados al subsidio del cilindro de 25 libras.

“La Acodeco no va a detener estos operativos porque estamos defendiendo el bolsillo de los consumidores panameños y protegiendo recursos públicos que financian el subsidio del gas de 25 libras”, sostuvo.

La entidad reiteró el llamado a los pequeños comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse llevar por información incorrecta sobre las inspecciones, al tiempo que aseguró que continuará vigilando la cadena de distribución para garantizar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.

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