Acodeco niega sanciones a minisúper por irregularidades en gas de 25 libras

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aseguró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no tienen como finalidad sancionar a minisúper, abarroterías u otros comercios minoristas cuando se detecta un tanque con menos gas del establecido.

La aclaración surge luego de que propietarios de tiendas y minisúper, principalmente administrados por comerciantes asiáticos, manifestaran su preocupación por supuestas multas relacionadas con irregularidades en el peso de los cilindros.

Incluso, algunos advirtieron que dejarían de vender gas de 25 libras al considerar que la responsabilidad recae en las empresas llenadoras y distribuidoras, y no en los comercios que reciben los tanques sellados.

Ante este escenario, la Acodeco explicó que, durante las inspecciones, sus funcionarios pesan los cilindros con equipos calibrados y, si detectan un contenido inferior al establecido, el tanque es retirado del punto de venta para ser trasladado a la sede de la institución, donde se realizan las verificaciones técnicas e investigaciones correspondientes.