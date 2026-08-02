Felipe VI exige seguridad tras el éxodo de 500 mil migrantes en Ceuta

La dimensión política de la crisis se amplió este fin de semana. El presidente del Gobierno español, <b><a href="/tag/-/meta/pedro-sanchez">Pedro Sánchez</a></b>, solicitó a la <b><a href="/tag/-/meta/ue-union-europea">Unión Europea (UE)</a></b> <b>una reunión extraordinaria de ministros del Interior y denunció en una carta a Bruselas la respuesta 'egoísta' de algunos socios europeos ante la presión migratoria</b>, según <b>El País</b>.El diario español destacó que la crisis de Ceuta <b>ha provocado una fuerte reacción de partidos de derecha y ultraderecha en Europa, que cuestionan la política migratoria de Sánchez</b> y vinculan la situación a recientes medidas de regularización de inmigrantes en España.