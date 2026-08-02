‘Hay que tener paciencia’: La lección de gobernabilidad que Mireya Moscoso le da a Fujimori

En una entrevista exclusiva otorgada al diario El Comercio, la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, compartió un análisis sobre la coyuntura política peruana tras la asunción de Keiko Fujimori.

Quien se convirtiera en 1999 en la primera mujer en asumir la jefatura de Estado en Panamá trazó una directa e histórica analogía entre su propia experiencia de gobierno y el camino que hoy inicia la mandataria peruana, subrayando los persistentes desafíos de género, la gobernabilidad en parlamentos divididos y el horizonte diplomático regional.

Moscoso recordó que su trayectoria política no estuvo exenta de severas resistencias. Al igual que Fujimori, la exmandataria panameña indicó que no alcanzó la presidencia al primer intento y tuvo que enfrentar los constantes cuestionamientos de los partidos tradicionales, cuyos sectores dudaban de la capacidad de una mujer para asumir el mando de una nación.

Sobre este aspecto, enfatizó que para las mujeres el camino al poder resulta notablemente más exigente y requiere de profunda paciencia y determinación para demostrar que poseen la misma o superior competencia ejecutiva que un varón.

“Ella sabe lo que necesitan los peruanos y todos los peruanos tienen la esperanza de que ella va a cambiar las cosas en este país. No va a ser fácil porque siento que un presidente varón tiene más facilidades que una mujer; sin embargo, hay que demostrar que la mujer tiene el mismo poder que tienen los presidentes y que lo puede hacer igual y quizás mejor que un hombre”, destacó.