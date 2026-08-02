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Política

‘Hay que tener paciencia’: La lección de gobernabilidad que Mireya Moscoso le da a Fujimori

La presidenta peruana, Keiko Fujimori. y la expresidenta panameña, Mireya Moscoso.
La presidenta peruana, Keiko Fujimori. y la expresidenta panameña, Mireya Moscoso. Imagen creada
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/08/2026 17:07
Al igual que Fujimori, la exmandataria panameña indicó que no alcanzó la presidencia al primer intento y tuvo que enfrentar los constantes cuestionamientos de los partidos tradicionales, cuyos sectores dudaban de la capacidad de una mujer para asumir el mando de una nación

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En una entrevista exclusiva otorgada al diario El Comercio, la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, compartió un análisis sobre la coyuntura política peruana tras la asunción de Keiko Fujimori.

Quien se convirtiera en 1999 en la primera mujer en asumir la jefatura de Estado en Panamá trazó una directa e histórica analogía entre su propia experiencia de gobierno y el camino que hoy inicia la mandataria peruana, subrayando los persistentes desafíos de género, la gobernabilidad en parlamentos divididos y el horizonte diplomático regional.

Moscoso recordó que su trayectoria política no estuvo exenta de severas resistencias. Al igual que Fujimori, la exmandataria panameña indicó que no alcanzó la presidencia al primer intento y tuvo que enfrentar los constantes cuestionamientos de los partidos tradicionales, cuyos sectores dudaban de la capacidad de una mujer para asumir el mando de una nación.

Sobre este aspecto, enfatizó que para las mujeres el camino al poder resulta notablemente más exigente y requiere de profunda paciencia y determinación para demostrar que poseen la misma o superior competencia ejecutiva que un varón.

“Ella sabe lo que necesitan los peruanos y todos los peruanos tienen la esperanza de que ella va a cambiar las cosas en este país. No va a ser fácil porque siento que un presidente varón tiene más facilidades que una mujer; sin embargo, hay que demostrar que la mujer tiene el mismo poder que tienen los presidentes y que lo puede hacer igual y quizás mejor que un hombre”, destacó.

Gobernabilidad

Respecto a la gobernabilidad y el comportamiento legislativo, Moscoso evocó la dura lección de su propio mandato, donde gobernó con una mayoría mínima de apenas un voto y enfrentó la unificación de la oposición a partir de su segundo año.

A partir de esa vivencia, advirtió sobre las actitudes obstruccionistas de ciertos sectores parlamentarios que buscan frenar la gestión del Ejecutivo, catalogándolo como un error grave que termina perjudicando de manera directa a la ciudadanía más vulnerable y no a los líderes políticos.

En ese sentido, aconsejó a Fujimori convocar de inmediato a un gran diálogo nacional que priorice los proyectos de ley urgentes que el país demanda.

“Definitivamente, ella va a tener que llegar a conversar. Tiene que llamar a la oposición, sentarse con ellos, aunque cuesta un poquito porque se sabe que esas personas no están con ella, pero hay que explicarles que el país los necesita”, subrayó.

Relaciones

En cuanto a las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral, la expresidenta panameña se mostró ampliamente optimista respecto a las oportunidades de integración con Panamá y la comunidad internacional.

Moscoso remarcó que el respaldo brindado por diversos mandatarios regionales en la investidura presidencial constituye un sólido pilar para la reactivación económica del Perú.

Aclaró que la ayuda internacional trasciende la figura coyuntural del gobernante y responde a un compromiso de apoyo hacia una nación golpeada por crisis políticas recientes.

En el plano geopolítico, Moscoso abordó los grandes retos de la región, destacando la urgencia de atender la crisis democrática de Venezuela y señalando la importancia de liderazgos consolidados para devolver la estabilidad y propiciar el retorno de la diáspora venezolana.

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