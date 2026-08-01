Panamá disputará bronce en baloncesto y destaca en equitación en Santo Domingo 2026

La delegación panameña continuó su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana con la clasificación de la selección femenina sub-20 de baloncesto a la disputa por la medalla de bronce, sumado a la destacada actuación del binomio de equitación integrado por Julianna De La Guardia y Sir Rubin al ubicarse en el segundo lugar de la segunda ronda de adiestramiento

En la disciplina de equitación, la dupla nacional alcanzó una puntuación de 67.912 entre 22 competidores durante la prueba celebrada en la capital dominicana, asegurando su puesto en la fase final que disputará la medalla este 1 de agosto a partir de las 6:00 p.m., mientras que en el baloncesto el quinteto femenino fue superado 56-59 por México en semifinales y enfrentará este domingo 2 de agosto al perdedor entre Puerto Rico y República Dominicana por el tercer lugar del torneo

Por su parte en la lucha estilo libre, el abanderado de la delegación Ángel Cortés se ubicó en la cuarta casilla de la categoría de 86 kilogramos tras caer 0-5 ante el cubano Lázaro Hernández en el combate por el bronce, habiendo registrado previamente victorias sobre el venezolano José Piñero por 11-0 y el propio gladiador cubano por 7-4 en la fase de grupos, al tiempo que Wilfrido Samaniego en los 74 kilogramos y Wilfredo Steven López en los 65 kilogramos cayeron en sus respectivos combates de cuartos de final

En el ciclismo de ruta femenino sobre una distancia de 123.3 kilómetros, Wendy Ducreux ocupó la séptima posición con un registro de 3 horas, 10 minutos y 34 segundos entre 41 competidoras en una carrera ganada por la cubana Marlies Mejías, en tanto que Maraya López y Noemy Atencio finalizaron en los puestos 27 y 28 con 3:16:02 horas, mientras que Carolina Cermelli se impuso en la final B de los 100 metros espalda en natación con un tiempo de 1:04.53 minutos y Oliver Batista culminó en el puesto 19 del triatlón con una marca de 1:55:57 horas