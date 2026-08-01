Panamá disputará bronce en baloncesto y destaca en equitación en Santo Domingo 2026

La <a href="/tag/-/meta/delegacion-de-panama">delegación panameña</a> continuó su participación en los <a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-2026">XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026</a> en República Dominicana con la clasificación de la<b> selección femenina sub-20 de baloncesto a la disputa por la medalla de bronce</b>, sumado a la destacada actuación del binomio de<b> equitación integrado por Julianna De La Guardia </b>y<b> Sir Rubin </b>al ubicarse en el segundo lugar de la segunda ronda de adiestramientoEn la disciplina de<b> equitación,</b> la dupla nacional alcanzó una puntuación de <b>67.912 entre 22 competidores</b> durante la prueba celebrada en la capital dominicana,<b> asegurando su puesto en la fase final que disputará la medalla este 1 de agosto a partir de las 6:00 p.m</b>., mientras que en el <b>baloncesto </b>el quinteto femenino fue superado <b>56-59 por México en semifinales y enfrentará este domingo 2 de agosto al perdedor entre Puerto Rico y República Dominicana</b> por el tercer lugar del torneoPor su parte en la l<b>ucha estilo libre</b>, el abanderado de la delegación Ángel Cortés se ubicó en la <b>cuarta casilla de la categoría de 86 kilogramos tras caer 0-5 ante el cubano Lázaro Hernández</b> en el combate por el bronce, habiendo registrado<b> previamente victorias sobre el venezolano José Piñero por 11-0 y</b> el propio gladiador cubano por <b>7-4 en la fase de grupos</b>, al tiempo que <b>Wilfrido Samaniego en los 74 kilogramos y Wilfredo Steven López en los 65 kilogramos cayeron </b>en sus respectivos combates de cuartos de finalEn el <b>ciclismo de ruta femenino</b> sobre una distancia de<b> 123.3 kilómetros, Wendy Ducreux ocupó la séptima posición</b> con un registro de<b> 3 horas, 10 minutos y 34 segundos entre 41 competidoras</b> en una carrera ganada por la cubana Marlies Mejías, en tanto que <b>Maraya López y Noemy Atencio finalizaron en los puestos 27 y 28 con 3:16:02 horas</b>, mientras que <b>Carolina Cermelli</b> se impuso en la <b>final B de los 100 metros espalda</b> en natación con un <b>tiempo de 1:04.53 minutos</b> y<b> Oliver Batista</b> culminó en el <b>puesto 19 </b>del triatlón con una marca de<b> 1:55:57 horas</b>