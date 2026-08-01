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Baloncesto

Panamá disputará bronce en baloncesto y destaca en equitación en Santo Domingo 2026

El baloncesto femenino sub-20 en la antesala de la lucha por el bronce (izquierda) y la representación de equitación destacada en la prueba de adiestramiento durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe (derecha).
El baloncesto femenino sub-20 en la antesala de la lucha por el bronce (izquierda) y la representación de equitación destacada en la prueba de adiestramiento durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe (derecha). Redes sociales | Comité Olímpico de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 01/08/2026 16:27
La selección femenina de baloncesto jugará por el bronce y la jinete Julianna De La Guardia avanzó a la final de adiestramiento durante la jornada panameña en Santo Domingo 2026

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La delegación panameña continuó su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana con la clasificación de la selección femenina sub-20 de baloncesto a la disputa por la medalla de bronce, sumado a la destacada actuación del binomio de equitación integrado por Julianna De La Guardia y Sir Rubin al ubicarse en el segundo lugar de la segunda ronda de adiestramiento

En la disciplina de equitación, la dupla nacional alcanzó una puntuación de 67.912 entre 22 competidores durante la prueba celebrada en la capital dominicana, asegurando su puesto en la fase final que disputará la medalla este 1 de agosto a partir de las 6:00 p.m., mientras que en el baloncesto el quinteto femenino fue superado 56-59 por México en semifinales y enfrentará este domingo 2 de agosto al perdedor entre Puerto Rico y República Dominicana por el tercer lugar del torneo

Por su parte en la lucha estilo libre, el abanderado de la delegación Ángel Cortés se ubicó en la cuarta casilla de la categoría de 86 kilogramos tras caer 0-5 ante el cubano Lázaro Hernández en el combate por el bronce, habiendo registrado previamente victorias sobre el venezolano José Piñero por 11-0 y el propio gladiador cubano por 7-4 en la fase de grupos, al tiempo que Wilfrido Samaniego en los 74 kilogramos y Wilfredo Steven López en los 65 kilogramos cayeron en sus respectivos combates de cuartos de final

En el ciclismo de ruta femenino sobre una distancia de 123.3 kilómetros, Wendy Ducreux ocupó la séptima posición con un registro de 3 horas, 10 minutos y 34 segundos entre 41 competidoras en una carrera ganada por la cubana Marlies Mejías, en tanto que Maraya López y Noemy Atencio finalizaron en los puestos 27 y 28 con 3:16:02 horas, mientras que Carolina Cermelli se impuso en la final B de los 100 metros espalda en natación con un tiempo de 1:04.53 minutos y Oliver Batista culminó en el puesto 19 del triatlón con una marca de 1:55:57 horas

Cierre de competencias en bowling

La representación nacional concluyó sus eventos oficiales en la disciplina de bowling con los siguientes registros generales:

- Equipo masculino: Octava posición con un acumulado de 6,036 puntos (Donald Lee, Alejandro Matos, William Duen, Ronnie Rodríguez, Keith Krapfl y Carlos Giraldez).

- Equipo femenino: Noveno puesto con un total de 5,128 puntos (Victoria Narváez, Cristina Acosta, Jasmine Johnson, Isabel Wong, Michelle Nicholson y Karian Quintero).

- Todo evento individual masculino: Donald Lee finalizó en el puesto 16 con 5,280 puntos, escoltado por William Duen en la casilla 22, Alejandro Matos en el puesto 30, Carlos Giraldez en la casilla 50, Ronnie Rodríguez en el puesto 51 y Keith Krapfl en la casilla 52.

- Todo evento individual femenino: Cristina Acosta concluyó en la casilla 46 con 4,438 puntos, seguida por Jasmine Johnson en el puesto 50, Karian Quintero en la casilla 52, Victoria Narváez en el puesto 53, Isabel Wong en la casilla 54 y Michelle Nicholson en el puesto 56.

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