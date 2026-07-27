Ian Romero le otorga a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026

El taekwondista panameño Ian Romero conquistó la tercera medalla para la representación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al adjudicarse la presea de bronce en la categoría de los -68 kilogramos tras vencer por 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús durante los combates disputados ayer, lunes 27 de julio, en la capital de República Dominicana.

La victoria de Romero en la definición por el tercer puesto, alcanzada luego de superar en cuartos de final al mexicano Luis Ontiveros por 2-0 y ceder en semifinales ante el colombiano Jhon Garrido, posibilitó la incorporación de Panamá al décimo peldaño de la clasificación general con un acumulado de tres metales, en una tabla de posiciones que mantiene a la delegación de México en el primer lugar con 54 preseas totales, seguida por Colombia con 25 y Cuba con 20 reconocimientos.

El desempeño en la disciplina de taekwondo se suma a la cosecha previamente obtenida en las artes marciales por la judoca Némesis Candelo, quien se adjudicó la única medalla de oro para el país en la división de los -48 kilogramos al imponerse ante la anfitriona dominicana Estefanía Soriano, y por la veragüense Kristine Jiménez, ganadora del primer bronce en la categoría de los -57 kilogramos al derrotar a la guatemalteca Sheily López en la jornada inaugural del torneo.

En las disciplinas colectivas, la selección femenina Sub-20 de baloncesto sufrió su primer tropiezo en el certamen regional al caer por marcador de 61-70 ante el conjunto de Puerto Rico a pesar de los 19 puntos aportados por la jugadora Lya González, resultado que deja a la escuadra canalera con un balance provisional de un triunfo y una derrota antes de disputar este miércoles 29 de julio el compromiso decisivo contra la selección de Nicaragua por el pase a la fase semifinal.

De igual forma, la representación masculina de baloncesto en la categoría Sub-20 cedió en su debut por un ajustado marcador de 64-66 ante el quinteto de México, mientras que en la rama femenina de taekwondo la atleta Brenda Brooks finalizó su participación en la división de los -57 kilogramos al ser superada en la ronda de cuartos de final por 0-2 frente a la colombiana Andrea Delgado.

Por otro lado, en la disciplina de patinaje artístico las atletas Galit Pinzón y Camila García De Paredes alcanzaron la cuarta posición en las modalidades de Solo Dance y programa libre con puntuaciones finales de 101.95 y 95.88 respectivamente, en tanto que en el golf el competidor Omar Tejeira se posicionó en el séptimo lugar de la tabla masculina con 148 golpes acumulados y Ailynn Nakada culminó en la novena casilla de la rama femenina con 163 impactos.

Asimismo, la disciplina de tiro con arco registró la actuación de Gisela Cowan Chang, quien superó a Charlene Letquimounin de Martinica y a su compatriota Emma Durán antes de caer en cuartos de final frente a la mexicana Alejandra Valencia por 0-6 en el arco recurvo individual, mientras que en el surf el atleta Agustín Cedeño logró la clasificación a la tercera ronda de Longboard masculino tras dominar su serie de segunda ronda con un puntaje de 13.00 unidades.

El cierre de la programación oficial para la delegación panameña en el complejo deportivo de la subsede caribeña se produjo en horas de la tarde con el desarrollo de la competencia de bolos en la rama femenina pasadas las cuatro y media, completando así una jornada que incluyó participaciones en ajedrez rápido por intermedio de Alessia Avendaño, Ashley Castillo, Orlando León y Jorge Luis Baúles, junto a las rondas eliminatorias de tiro deportivo en la modalidad de Skeet individual.