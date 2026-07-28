Migración de Panamá deporta y expulsa a 20 ciudadanos nicaragüenses; uno fue por amenazas a la seguridad

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó la mañana de este martes 28 de julio sobre la deportación y expulsión de 20 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos un hombre que fue expulsado del país tras ser señalado por amenazar a miembros de la seguridad pública.

De acuerdo con el SNM, el traslado se realizó mediante un vuelo con destino a la ciudad de Managua, Nicaragua, en cumplimiento de las resoluciones administrativas y los procedimientos legales vigentes.

De las 20 personas trasladadas, 18 fueron deportadas por mantener su estadía vencida o por evadir los puestos de control migratorio.

En tanto, dos ciudadanos fueron expulsados. Uno de ellos reingresó de forma irregular al territorio panameño luego de haber sido deportado anteriormente, mientras que el otro fue objeto de la medida por alterar el orden público al proferir amenazas contra miembros de la seguridad pública, según detalló la entidad.

El SNM indicó que esta operación forma parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad y el control migratorio en el país.

De acuerdo con la institución, desde agosto de 2024 hasta la fecha se han realizado 71 vuelos de deportación y expulsión, mediante los cuales 2,867 personas han sido retornadas a sus países de origen o a otros destinos.

Los principales destinos de estos vuelos han sido Colombia, Ecuador y Nicaragua, además de países de América del Sur, Asia y África, como parte de un trabajo coordinado entre diversas instituciones del Estado.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que continuará aplicando las medidas contempladas en la legislación panameña para garantizar la seguridad y el orden público.