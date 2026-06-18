Expulsan de Panamá a 38 personas por representar riesgo para la seguridad del país

<a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">El Servicio Nacional de Migración (SNM) </a>detalló al mediodía de este jueves 18 de junio sobre la expulsión, deportación y retorno voluntario de <b>67 ciudadanos colombianos y ecuatorianos</b>, como parte de las acciones dirigidas a reforzar los controles migratorios y de seguridad.De acuerdo con la entidad, 55 de los extranjeros son de nacionalidad colombiana. De este grupo, 38 fueron expulsados del país tras determinarse que representaban una amenaza para la seguridad y el orden público, debido a antecedentes penales relacionados con tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas y posesión agravada de drogas.Asimismo, otros 17 ciudadanos colombianos fueron deportados por incumplir disposiciones administrativas contempladas en la normativa migratoria vigente.En cuanto a los ciudadanos ecuatorianos, siete fueron deportados por infringir las leyes migratorias panameñas, mientras que cinco retornaron a su país bajo la modalidad de retorno voluntario.<b>La operación se efectuó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia y Ecuador. </b>Según el SNM, se trata del vuelo chárter número 69 realizado en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de gestión migratoria.Las autoridades señalaron que este acuerdo busca garantizar una migración ordenada, segura y ajustada a las disposiciones legales vigentes.