Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc

El profesional en gestión de riesgos y exdirector general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Agustín Donderis Miranda, falleció en las últimas horas en la provincia de Chiriquí, tras recaer de complicaciones quirúrgicas de alta severidad.

Medios locales e informaciones difundidas en redes sociales reportaron el deceso de quien lideró la entidad entre 2014 y 2019, tiempo en el que consolidó el protocolo de respuesta ante desastres naturales y emergencias nacionales.

Donderis permanecía recluido en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la ciudad de David. En semanas previas, el excomisionado ingresó de urgencia a dicha instalación sanitaria, donde el equipo médico le practicó tres intervenciones quirúrgicas complejas en un lapso menor a 24 horas. Entre los procedimientos figuró una doble cirugía que superó las siete horas de duración, seguida de una tercera operación destinada a la extracción de coágulos de sangre.

Pese a que a mediados de julio Donderis informó de forma pública sobre avances en su proceso de convalecencia y recuperación, su condición médica sufrió un deterioro crítico en los últimos días. Su cuadro de salud exigió transfusiones urgentes de sangre tipo A positivo (A+), requerimiento difundido por familiares y allegados mediante redes sociales.

Antes de asumir la jefatura nacional del Sinaproc durante la administración gubernamental 2014–2019, Donderis desempeñó el cargo de director regional de la institución en Chiriquí a lo largo de dos periodos estatales. Su trayectoria profesional incluyó además la docencia académica en materia de prevención, mitigación de riesgos y seguridad nacional.