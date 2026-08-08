Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, Argentina, según informaron medios argentinos.

El padre del astro argentino murió durante la madrugada de este sábado, informó el Sanatorio Centro, donde permaneció bajo atención médica durante sus últimas horas.

Jorge Messi atravesaba desde hacía varios meses un delicado estado de salud y permanecía bajo seguimiento médico. En junio, la familia Messi había informado que se encontraba en recuperación y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

La noticia de su fallecimiento representa un duro golpe para Lionel Messi, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre.

La Liga Profesional de Fútbol argentino también expresó sus condolencias por la pérdida. “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”, escribió en X.