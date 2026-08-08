Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

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Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, Argentina, según informaron medios argentinos.
El padre del astro argentino murió durante la madrugada de este sábado, informó el Sanatorio Centro, donde permaneció bajo atención médica durante sus últimas horas.
Jorge Messi atravesaba desde hacía varios meses un delicado estado de salud y permanecía bajo seguimiento médico. En junio, la familia Messi había informado que se encontraba en recuperación y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.
La noticia de su fallecimiento representa un duro golpe para Lionel Messi, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre.
La Liga Profesional de Fútbol argentino también expresó sus condolencias por la pérdida. “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”, escribió en X.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida personal y profesional del futbolista. Durante los primeros años de la carrera de Lionel, estuvo involucrado directamente en las decisiones que permitieron que su hijo continuara con su formación deportiva y recibiera el tratamiento que necesitaba cuando era juvenil de Newell’s.
También acompañó a Lionel cuando, siendo todavía un niño, viajó a España para incorporarse al Barcelona. Jorge permaneció junto a él durante los primeros meses de aquella nueva etapa, mientras el resto de la familia continuaba en Rosario.
Con el paso de los años, Jorge se convirtió además en el representante de su hijo y en una de las personas más cercanas a su carrera. Aunque siempre mantuvo un perfil discreto frente a los medios, estuvo presente detrás de buena parte del recorrido que llevó a Lionel Messi desde las inferiores hasta la cima del fútbol mundial.
Su fallecimiento pone fin a la vida de uno de los hombres que acompañó a Messi desde sus primeros pasos en el fútbol y que estuvo a su lado durante los momentos más decisivos de su trayectoria.
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