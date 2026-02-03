Newell’s trabaja para el retorno de Lionel Messi: Los detalles del megaproyecto para 2027

El Newell’s no renuncia a su sueño de tener la oportunidad de firmar a Lionel Messi, jugador que estuvo en las categorías inferiores del equipo antes de dar el salto al Barcelona años atrás.

Es por ello que La Lepra, como también se le conoce al equipo argentino, tiene todas las intenciones de construir un megaproyecto alrededor de uno de los mejores jugadores del mundo y así lo confirmo su vicepresidente Juan Manuel Medina en entrevista con el medio argentino TN.

De acuerdo con Medina, el club está trabajando en dicho megaproyecto para atraer la atención del futbolista y ficharlo antes de que acabe contrato con el Inter Miami en diciembre del 2028. “Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, explicó el mandatario de La Lepra.

Sin brindar muchos detalles de lo que se trata este megaproyecto, algunos medios argentinos ya se han hecho eco sobre esta situación en la que sería la mayor contratación del fútbol argentino en muchos años.

Entre los cambios que ha hecho el equipo fue la renovación del estadio Marcelo Bielsa, así como también la modernización de su centro de entrenamientos Jorge B. Griffa.

Medina señaló que este no solo es un proyecto que involucra al Newell’s, sino también a todo Rosario, incluyendo al gobierno de dicha zona.

“Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la provincia y del fútbol argentino. Todo depende de que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, expuso Medina.

Si bien es cierto que este es un deseo expreso por parte de toda la directiva del equipo argentino, así como también de sus aficionados, en este momento no hay un movimiento oficial hacia el futbolista argentino, quien estos momentos no piensa en otra cosa que la nueva temporada que está por empezar con el Inter Miami.

A pesar de que no haya un acercamiento oficial en este momento, si lo hubo en el pasado. Ocurrieron en el 2024, un año después de que Messi firmase con el Inter Miami procedente del PSG. “Se habló y se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”, dijo Medina.

Si en tal caso se da este histórico movimiento, Messi tendría 41 años para cuando finalice su contrato con el Inter Miami y decida tener una última aventura en su natal Rosario, Argentina.