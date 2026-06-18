Padre de Lionel Messi enfrenta problema de salud: su familia rompe el silencio

La familia de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, informó este 18 de junio que el empresario y representante del astro argentino enfrenta una situación de salud y permanece bajo supervisión médica.

A través de un comunicado, los familiares señalaron que Jorge Messi se encuentra recuperándose y evolucionando favorablemente, aunque no ofrecieron detalles sobre el diagnóstico ni el tratamiento que recibe.

La declaración surge después de que en las últimas horas circularan diversas versiones y especulaciones sobre el estado de salud del hombre que ha acompañado la carrera de Lionel Messi desde sus inicios y que durante años ha sido una figura clave en las decisiones profesionales del futbolista.

Ante la ola de rumores, la familia expresó su malestar por el manejo que algunas personas y medios han dado al tema, calificándolo como una situación privada que merece respeto y prudencia.

Asimismo, aclaró que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información precisa sobre el estado de Jorge Messi, por lo que cualquier dato que no provenga de fuentes oficiales no debe considerarse veraz.

El comunicado también hizo un llamado a la responsabilidad al abordar temas relacionados con la salud de personas que, pese a su vínculo con figuras públicas, tienen derecho a la privacidad.

Jorge Messi ha sido durante décadas uno de los hombres de mayor confianza de Lionel Messi.

Además de ser su padre, ha ejercido como asesor y representante en momentos clave de la carrera del campeón del mundo, participando en negociaciones con clubes, como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Inter Miami CF.

La familia agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas y aseguró que cualquier novedad relevante sobre la evolución de Jorge Messi será comunicada oportunamente por los canales correspondientes.