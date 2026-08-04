Gabinete aprueba $22.1 millones al IMA para compra de alimentos

El Consejo de Gabinete autorizó la Resolución 85-26, mediante la cual aprueba un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, asignando 22 millones 133 mil 574 dólares a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Los recursos, que se incorporarán al presupuesto de inversiones de la entidad, financiarán la adquisición de 550,000 quintales de arroz, junto con otros rubros de la canasta básica familiar entre los que figuran aceite, azúcar, pastas, café, sal, atún, guandú, frijoles y sardinas.

Según lo estipulado en la resolución, el objetivo central de la partida es abastecer los programas de asistencia social del IMA, que incluyen las ferias comunitarias, tiendas fijas y agrodistribuidoras a nivel nacional.

La transferencia monetaria contó con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera emitiido por la Contraloría General de la República.

Tras la aprobación del Ejecutivo, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar el documento a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Corresponderá a dicha instancia parlamentaria someter la medida a votación para su posterior registro codificado de ingresos y gastos antes de iniciar la ejecución del gasto público.