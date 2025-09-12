IMA: importación de arroz es solo para abastecer agroferias y tiendas

Recientemente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizó la importación de 550 mil quintales de arroz en cáscara, la cual ‘no afecta la producción nacional, así como tampoco a los productores del rubro’, informó.

A través de un comunicado de prensa, el IMA aclaró ‘que dicho embarque tiene como único destino el abastecimiento de nuestras ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional’.

El arroz de primera calidad es el producto de mayor venta en las diversas iniciativas que desarrolla el IMA a nivel nacional, el cual se comercializa a un precio de 1.25 dólares la libra. Los consumidores pueden comprar hasta 25 libras de arroz en 6.25 dólares.