IMA: importación de arroz es solo para abastecer agroferias y tiendas

El arroz es el producto de mayor demanda en las agroferias del IMA.
Kathyria Caicedo
  • 12/09/2025 11:22
La importación de 550 mil quintales de arroz serán para garantizar el suministro en los programas de agroferias, tiendas y agrodistribuidoras del IMA.

Recientemente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizó la importación de 550 mil quintales de arroz en cáscara, la cual ‘no afecta la producción nacional, así como tampoco a los productores del rubro’, informó.

A través de un comunicado de prensa, el IMA aclaró ‘que dicho embarque tiene como único destino el abastecimiento de nuestras ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional’.

El arroz de primera calidad es el producto de mayor venta en las diversas iniciativas que desarrolla el IMA a nivel nacional, el cual se comercializa a un precio de 1.25 dólares la libra. Los consumidores pueden comprar hasta 25 libras de arroz en 6.25 dólares.

A través de la nota, el IMA detalla que su director general Nilo Murillo ‘explicó que la Cadena Agroalimentaria de Arroz había aprobado previamente la importación de 1.1 millón de quintales, volumen con el cual los molinos podían cubrir tanto la demanda comercial como la institucional del IMA. No obstante, los molinos ya habían importado con arancel 463 mil quintales de arroz, lo que, sumado a la cantidad aprobada, generó la oposición de los productores, quienes alegaron que se sobrepasaba el volumen requerido y se ponía en riesgo la producción local. Como resultado, se dejó sin efecto la resolución de importación de 1.1 millón de quintales, lo que provocó un faltante aproximado de 600 mil quintales’.

Para esta semana, el IMA retomó la operación de las agroferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional, que se mantuvo suspendida por varios días.

