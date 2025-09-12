IMA: importación de arroz es solo para abastecer agroferias y tiendas

Recientemente, el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a></b>realizó la importación de 550 mil quintales de arroz en cáscara, la cual <i>‘no afecta la producción nacional, así como tampoco a los productores del rubro’</i>, informó.A través de un comunicado de prensa, el IMA aclaró<i> ‘que dicho embarque tiene como único destino el abastecimiento de nuestras ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional’.</i>El arroz de primera calidad es el producto de mayor venta en las diversas iniciativas que desarrolla el IMA a nivel nacional, el cual se comercializa a un precio de 1.25 dólares la libra. Los consumidores pueden comprar hasta 25 libras de arroz en 6.25 dólares.