IMA suspende agroferias en todo el país, ¿cuáles son las razones?

A través de un comunicado, el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> ha anunciado que estarán suspendidas las ventas de productos en todas las agroferias, tiendas y distribuidoras, en el territorio nacional.Esta medida se mantendrá durante <b>la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, según detalla nota del IMA. </b>Según ha informado la entidad, esta decisión obedece a la realización de actividades de logística interna, tales como limpieza de bodegas y depósitos, además del desarrollo de inventarios y registros de informes en todas las sedes a nivel nacional.