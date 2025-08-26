IMA suspende agroferias en todo el país, ¿cuáles son las razones?

A través de un comunicado, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha anunciado que estarán suspendidas las ventas de productos en todas las agroferias, tiendas y distribuidoras, en el territorio nacional.

Esta medida se mantendrá durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, según detalla nota del IMA.

Según ha informado la entidad, esta decisión obedece a la realización de actividades de logística interna, tales como limpieza de bodegas y depósitos, además del desarrollo de inventarios y registros de informes en todas las sedes a nivel nacional.