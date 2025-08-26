  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

IMA suspende agroferias en todo el país, ¿cuáles son las razones?

El arroz de primera calidad es el producto más buscado en la tiendas y agroferias del IMA.
El arroz de primera calidad es el producto más buscado en la tiendas y agroferias del IMA. IMA
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/08/2025 08:25
El IMA anunció la suspensión de todas las agroferias, tiendas y distribuidoras en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha anunciado que estarán suspendidas las ventas de productos en todas las agroferias, tiendas y distribuidoras, en el territorio nacional.

Esta medida se mantendrá durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, según detalla nota del IMA.

Según ha informado la entidad, esta decisión obedece a la realización de actividades de logística interna, tales como limpieza de bodegas y depósitos, además del desarrollo de inventarios y registros de informes en todas las sedes a nivel nacional.

Diariamente, miles de panameños acuden a las agroferias y tiendas permanentes del IMA para abastecerse de productos básicos, especialmente de arroz, que la entidad ofrece las 20 libras a cinco dólares.

Para esta semana, las agroferias se están desarrollando con regularidad en diversos puntos y también las tiendas permanente se mantiene operando en sus respectivos horarios.

Lo Nuevo