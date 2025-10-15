IMA responde a Raúl Pineda: defensa de la calidad y origen de productos en agroferias

El <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a>emitió un comunicado lamentando las declaraciones emitidas el pasado martes 14 de octubre en la <b>Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional</b>, donde se cuestionó la calidad, el etiquetado y el origen de varios productos vendidos en las agroferias de la institución.El IMA defendió sus prácticas, señalando que todos los productos comercializados <i>'cuentan con sus respectivos registros sanitarios emitidos por las autoridades competentes, como el Ministerio de Salud, y cumplen estrictamente con las normas de etiquetado, trazabilidad y calidad establecidas en la legislación panameña'.</i>La entidad hizo énfasis en que la compra de productos, como el frijol mencionado en la sesión, se realiza con el propósito de apoyar a los productores nacionales. En este caso específico, el IMA afirma que la adquisición de los frijoles se llevó a cabo con la<b> Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí (Apach)</b> para evitar que sufrieran pérdidas en sus cosechas.El comunicado concluye que la institución reafirma su <i>'compromiso con la transparencia, la calidad y el respaldo al sector agropecuario'</i>, asegurando que trabaja con los productores para impulsar el desarrollo sostenible.