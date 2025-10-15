Gran expectativa por la subasta del Haras San Miguel, programada para la noche de hoy

Con motivo de la celebración de la subasta anual del Haras San Miguel este miércoles 15 de octubre, crece la expectativa de parte de los inversionistas hípicos cuyos propósitos es el de adquirir calificados ejemplares fina sangre de carreras, aptos para la competencia activa, dentro y fuera de fronteras panameñas.

Este evento anual, de gran colorido en la industria equina panameña, tendrá como escenario el padock interno del Hipódromo Presidente Remón, dando inicio a partir de las 7:00 p.m.

Para esta oportunidad pasarán por el martillo para su remate un total de 33 ejemplares, (18) potros y (15) potrancas, hijos de los calificados padrillos y pisteros, como lo son los norteamericanos ‘Dublin’, (10), ‘Jaguar Paw’ (11), ‘Salustio’ (3) y del nativo ‘Punta de Lanza’ (9).

Estos padrillos, de probada calidad pistera, transmitieron sus acreditados genes a los productos que se ofrecerán en la subasta pública, los cuales bien pueden emular las hazañas de sus progenitores.

En la subasta entrarán descendientes en calidad de nietos de los estelares ejemplares ‘Evaristo’ (2), ‘Storm Treasure’ (3), Tolomeo (2), y Forever And Ever y Charlie (1).

Las piezas que serán presentadas han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, con una evidente preocupación por acrecentar el elevage criollo, y para ello se llevó a cabo un avance paralelo a la tecnología moderna en materia de la cría de caballos purasangre de carreras.

Jaguar Paw aportará la mayor producción

Entre los once productos de ‘Jaguar Paw’ para esta subasta, (cuatro machos y siete hembras) figuran entre ellos hijos en los vientres de la campeona Grígora, Katalina la Oh, Zanzibar y One Million Lady.

‘Dublín’, padrillo líder de la temporada 2025

Para este remate presentará ejemplares hijos de madres como La Muyi, Mamá Bella, Risitos de Oro, My Sofi, Windy Bow y Candy Power.

Del padrillo criollo colorado ‘Punta de Lanza’ pasarán a las pujas y repujas cuatro hembras y cinco machos, destacándose descendientes de las yeguas Garantisada, The Blonde Queen y EDK Came to Win.

Finalmente el padrillo norteamericano ‘Salustio’ presentará tres productos machos, a saber, hijos de Black Magic Women, Keki Keki y Martes de Carnaval, todos colorados.

Exámenes veterinarios

El establecimiento de crianza ha tenido mucho cuidado en presentar a los ejemplares en las mejores condiciones físicas, para lo cual todas las piezas han pasado los exámenes veterinarios necesarios, como una garantía a los compradores en la subasta pública de la fecha.

Cuna de campeones, líderes de estadísticas

Los registros existentes en el Stud Book y Estadísticas del Hipódromo Presidente Remón dan fe de los triunfos en diferentes renglones de esta actividad acaparados por el Haras San Miguel.

Entre ellos podemos mencionar los obtenidos en carreras ganadas y sumas de todos los tiempos, como también el dominio que en este recuento han logrado muchos equinos descendientes de este centro de crianza en muchísimos renglones adicionales, como también muchos equinos criados en este establecimiento de crianza que han establecido marcas de pista.

Victorias de cuatro clásicos del Caribe con ‘Montecarlo’, ‘Barremina’, ‘Evaristo’ y ‘Cafajeste’, con triunfos de ‘Lala G’ en el primer Clásico Dama del Caribe, ‘Espaviento’, en el Clásico Confraternidad del Caribe, en tanto que ‘El Celestial’ y ‘Bella Vecina’ en el Clásico Velocidad del Caribe, sumando ‘Evaristo’ el Clásico Presidente de la República.En la actual temporada hípica el Haras San Miguel marcha al frente en la estadística de criadores, mientras que en la de padrillos, Dublín y Jaguar Paw registran las dos primeras posiciones, respectivamente.

Dado el probado resultado que se ha obtenido de las piezas adquiridas en las anteriores subastas anuales del Haras San Miguel, es de esperarse una gran afluencia de inversionistas hípicos para la edición del día de hoy.